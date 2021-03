“Nadie atiende a mi suegro, lo salvó la policía”

Ilustración

Un vecino de Olavarría arremetió contra el servicio de emergencia de su suegro, afiliado a PAMI, quien sufrió este jueves una descompensación de salud en la ciudad de Olavarría.

El hombre contó a En Línea Noticias que (por este jueves), “Hoy tuve un problema con mi suegro que se descompensó, es afiliado al PAMI. Llamamos a EMO para que lo venga a auxiliar la ambulancia y el numero que tenemos de EMO te dice que Tenes que llamar a un 0800.”

En su relato el vecino agrega que, “llamamos al 0800 de EMO y en el 0800 no te atiende nadie. Volvemos a llamar a EMO y nos mandan al 0800, llamamos al 0800 y no te atiende nadie. Si no llamas al 0800 no te pueden mandar la ambulancia, es una vergüenza que el sistema funcione así.”

Por último el vecino remató, “uno se puede estar muriendo y nadie le da bolilla. No sabíamos que hacer, llamamos a la policía y gracias a dios vino, nos auxilio y nos supo atender, que es una fuerza de seguridad y no se dedica a la medicina. Si no fuera por ellos no sabemos que podía pasar. EMO una vergüenza, PAMI no se hace cargo.

