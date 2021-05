«Necesitamos hacerlo distinto si queremos cambiar el futuro», dicen Radicales en Juntos por el Cambio

Escriben: Celeste Arouxet / Guillermo Lascano

Hoy cada $100 pesos que desembolsas van implícitos $42 pesos en IMPUESTOS. A estos impuestos se los llama IMPUESTOS AL CONSUMO. Pero existen otros, llamados IMPUESTOS AL TRABAJO y son todos aquellos que se pagan en concepto de contribuciones y aportes. Estos últimos representan el 48% de lo que percibís, es decir, que cuando cobras el sueldo, tu empleador pagó por cada $100 pesos unos $48 pesos adicionales en concepto Aportes y Contribuciones.

Para ser más explícito, cuando una persona recibe en concepto de sueldo $50 mil pesos, el empleador tuvo que desembolsar más de $96 mil pesos, de los cuales $50 mil fueron a parar a tu bolsillo y el resto de los $46 mil, fueron a parar a los distintos estamentos del ESTADO y demás organizaciones.

Además, por cumplir con tus obligaciones, educar a tus hijos y vivir en Argentina, le tienes que pagar al ESTADO en concepto de IMPUESTOS AL CONSUMO unos $21 mil pesos de esos $50 mil pesos. Es decir, que de punta a punta el ESTADO se quedó con $67 mil pesos de los $96 mil pesos que generaste con el esfuerzo de tu trabajo.

Como conclusión, cuando pagas la Luz, pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Gas, pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Agua, pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Servicio Urbano, pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Cable, Internet y el Teléfono, también pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Combustible, pagas IMPUESTOS. Cuando pagas el Seguro, pagas IMPUESTOS. Cuando compras los Alimentos, pagas IMPUESTOS. La Patente es un IMPUESTO. Toda acción que implique una erogación monetaria paga IMPUESTOS en nuestra querida Argentina. Algunos son de carácter Nacional, otro Provincial y/o Municipal pero la obligación es la misma, pagar IMPUESTOS.

Y que recibimos a cambio…NADA en comparación con el esfuerzo que implica darle al estado el 90% de tu esfuerzo.

Tienes que hacerte tu propia casa y pagar al Municipio el Derecho de Construcción;

Tienes que pagar la educación de tus hijos en un colegio privado porque lamentablemente en la escuela pública ya no alcanzan los conceptos mínimos;

Tienes que pagarte una prepaga porque cuando quieres usar el sistema de salud público siempre terminas en una derivación;

Pagas tu propia jubilación para que te den lo que quieran el día que te jubiles;

Para tener alumbrado público en la cuadra de tu casa, también tienes que pagarlo a parte;

Para circular con tu auto, tienes que pagar la Patente, pero antes tramitar el carnet de conducir que también pagarás de tu bolsillo y si tienes más de 70 años debes hacerlo todos los años;

Para tener asfalto también tienes que pagarlo y para mantenerlo, también pagas un adicional;

Cómo no tienes cloacas, el atmosférico, también tienes que pagarlo vos;

Además de pagar todo pero todo esto, en Olavarría le sale a cada familia tipo unos $14 mil pesos mensuales, que es lo que gasta el municipio para tener los espacios verdes descuidados, el asfalto roto, las veredas intransitables, las calles sucias, los clubes sin asistencia, no tener balneario, no tener presión de agua o tener interrupciones del servicio semanal, tener corte de luz ante la mínima lluvia, esperar a los colectivos a la intemperie, tener un pésimo servicio de transporte interurbano, pagar el estacionamiento cada vez que vas al centro, no tener un programa de viviendas, no tener un programa de incentivo de radicación de nuevas pymes ni incubación de empresas que generen empleo, un programa que fomente el turismo, no tener frigorífico ni matadero y pagar la carne más cara que nuestros vecinos de Azul, ni políticas para el desarrollo de escuelas bilingües, tener a las localidades abandonadas, no tener un programa de inversión en infraestructura acorde a los desafíos que nos depara el futuro inmediato y mucho menos, un PLAN ESTRATÉGICO de DESARROLLO de CIUDAD.

Pero además de gastar en Olavarría, por familia, la suma de 14 mil pesos mensuales o 168 mil pesos anuales para tener la ciudad que tenemos y en el estado en que la tenemos, seguramente no les alcance y dentro de uno o dos meses el Municipio solicite aumentar las tasas por los servicios que no presta o mejor dicho, mal presta; en un 40%, equivalente a 990 millones más de los 2.477 millones que tienen presupuestado.

Con esto queremos decir y dejar en claro que la situación no resiste más, el Olavarriense no puede más y no es porque no quiera, porque toda su vida fue un pagador serial y nunca levantó la voz, siempre cumplió en silencio porque tiene pleno sentido de su deber cívico pero quienes gobiernan deben entender que esto no puede continuar con esta lógica de cargar al pueblo con todos los problemas de su ineficiente gobierno en lo Nacional, Provincial y Municipal.

Necesitamos hacerlo distinto si queremos cambiar el futuro y sería bueno empezar por el pago chico.

