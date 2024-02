Nelsón Sombra recibió a Federico Delbonis

El intendente municipal de Azul Nelson Sombra – acompañado por el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan José Zurro– recibió al consagrado tenista azuleño Federico Delbonis, quien recientemente se retiró del ámbito profesional.

Cabe mencionar que a sus 33 años el deportista cuenta con importantes triunfos nacionales e internacionales, entre ellos se destaca la Copa Davis 2016 y dos títulos ATP -San Pablo 2014 y Marrakech 2016-.

En la oportunidad, el jefe comunal le entregó una placa a modo de reconocer su amplia trayectoria.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el jefe comunal expresó que “queríamos hacer público este reconocimiento por parte de la comunidad azuleña a nuestro querido Federico, quien tiene una trayectoria deportiva de campeón que es para prestar atención. Al buscar el perfil identitario de la localidad siempre se puede posicionar Azul como cuna de deportistas”.

“Nos sentimos realmente orgullosos por tus logros, el esfuerzo y la disciplina sostenida a lo largo del tiempo”- destacó.

Además, el intendente Sombra subrayó que “el deporte es una política fundamental por ser disciplina, una forma de ver la vida, de considerar las habilidades de los demás y también tiene que ver con los valores de esfuerzo y superación. Esto está presente en la carrera deportiva de Federico”

Por su parte, Delbonis agradeció el acompañamiento de su familia y del público en el transcurso de su carrera. En tanto, sobre su retiro manifestó que “la decisión más sabia creo que fue dar un paso al costado. Este último año ya iba pensando la decisión por cómo me venía sintiendo físicamente, que no podía rendir al cien por ciento durante varios partidos. Quería tiempo para ver si podía revertir la situación pero luego me di cuenta que no tenía el deseo suficiente de seguir entrenando al nivel que debía hacerlo”.

“Hoy me encuentro muy bien. Quiero estar en mi casa, con mi familia. Me voy a encontrar en un segundo plano para darle paso a los integrantes de mi familia y de apoco iré encontrando qué es lo que me va a motivar como cuando competía, seguramente dentro del tenis pero veremos en qué faceta”-explicó.

“Obviamente estoy abierto a cualquier chico, padre o profe. Que puedan apoyarse en mí y poder brindarles algunas de las herramientas que puede tener cuando hice esta carrera”- agregó el deportista.

Asimismo, rememoró su etapa formativa “empecé en la pared de la casa de mi abuela, luego fui a jugar y vinieron los primeros viajes. Todo eso fue la etapa más linda por la experiencia en sí. Al estar en una instancia profesional los tiempos y exigencia son otros”.

Para finalizar, indicó que “yo quiero que mis hijos vean reflejados en mi trayectoria las cosas que hice en el deporte. Que las tengan presentes en la vida de ellos. Para cualquier persona es importante tener compromiso, sacrificio, la constancia. Son valores fundamentales”.