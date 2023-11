Nicolás Kreplak en Olavarría sobre FEMEBA: «hay que ver para qué sirven los intermediarios»

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak estuvo este viernes en Olavarría en el marco de una gira que también lo tuvo presente en la ciudad de Azul. En nuestra ciudad Kreplak fue recibido y acompañado por el intendente municipal electo, Maximiliano Wesner.

El mal tiempo provocó cambios en la agenda del Ministro dado que una actividad que se iba a realizar en el Paseo Jesús Mendía fue suspendida y se realizó en su lugar una reunión con referentes de salud en el CECO.

Antes de esa reunión, el Ministro de Salud de la provincia brindó una conferencia de prensa donde desarrolló distintos conceptos referidos al área que conduce y no dejó de aclarar sus palabras al futuro balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Nicolás Kreplak habló primero de las dificultades con las obras sociales, los pago de copagos y la mayor concurrencia de pacientes a los hospitales públicos.

En primer término, Kreplak explicó: «es muy importante trabajar en una integración del sistema de salud. Cuando el sistema de salud no se integra y se mantiene todo muy fragmentado, cada obra social, en cada localidad, en cada municipio, cada especialidad, en cada localidad, de cada obra social, tiene una lógica de funcionamiento distinta. Y la verdad que no sabe qué hacer es la persona, el ciudadano, el paciente, que termina yendo a atenderse y termina cobrando algo que no sabe si está bien, si es excesivo.

A eso le sumó sus cuestionamientos a las propuestas electorales de Javier Milei, «en estos momentos, con cierta incertidumbre, debo decir que si bien la situación económica, inflacionaria, es preocupante, mucho más preocupante es cuando un candidato está planteando que en caso de ganar, destruiría la moneda. Entonces también hay la expectativa de que todas las cosas empeoren en función del candidato Milei que propone esto».

En este sentido, el Ministro reflexionó: «todo esto no hace para nada bien a un sistema que tiene que ser previsible, organizado, ordenado, estructurado e integrado».

Nicolás Kreplak agregó: «nosotros lo que queremos es que las obras sociales, que los ciudadanos no paguen de su bolsillo para los medicamentos, que no paguen en la medida de los medicamentos importantes, crónicos, que la capacidad de los recursos individuales no afecten al tratamiento de enfermedades que tienen que ser crónicas. En el IOMA, pasamos a cubrir las enfermedades más prevalentes a un 100%. Es decir, que se reduzca mucho el gasto de bolsillo como también hace el PAMI. Eso tenemos que lograrlo en la mayor cantidad de las obras sociales posibles, que no haya un gasto y como sucede también que el Estado con el REMEDIAR, darle los medicamentos a la gente».

El Ministro se volvió a referir a los cruces que hubo tiempo atrás con la Municipalidad de Olavarría por los pagos que se exigían en el Hospital Municipal. «Es ilegal porque la coparticipación distribuye los recursos para que le alcance a todos. En todo caso, si no alcanza, nos tenemos que sentar y ver qué es lo que está sucediendo y la provincia trabajar articuladamente con el municipio para ver cómo hacemos para financiar el sistema de salud. Pero que no sea una barrera de acceso el dinero, porque el derecho a la salud tiene que ser equitativo para todos», indico.

El Ministro, por otro lado, volvió a referirse a la actualidad del IOMA y dijo: «aumentó mucho lo que paga la obra social a sus trabajadores, buscando reducir o eliminar el copago en las consultas. Muchas veces no se consiguió. Aún a pesar de que se aumentaba lo que se pagaba en la obra social, no se consiguió. Entonces yo también le planteaba a mis colegas, cuando anunciaron ahora que iban a aumentar o que iban a universalizar el cobro de copagos, que no hay que hacerlo, que es muy difícil dejar de cobrar una vez que empiezan. Nosotros queremos, desde la obra social, queremos evitar que la gente pague de bolsillo. Si hay un problema de cuánto es la consulta, cuánto pagamos la consulta, tenemos que discutir eso a una paritaria de las consultas, que es lo que nosotros hacemos en el IOMA, que le ha ganado en todos los años del gobernador Kicillof, le ha ganado claramente la inflación».

En este marco, el Ministro dijo que el IOMA aumento 30% a especialidades como clínica, pediatría, medicina general, tocoginecología, psiquiatría y dijo que además, «encima le pagamos más cuando utilizan sistema digitales, cosas que le aceleran el cobro a las personas».

Días atrás, también en Olavarría, el titular del IOMA, Homero Giles aseguró que se podía discontinuar el convenio entre la obra social y el FEMEBA para pasar a negociar directamente con los Círculos Médicos de la provincia.

El ministro respondió con una sucesión de preguntas donde cuestionó de alguna manera el rol de la FEMEBA. Primero se preguntó «para qué sirven» organizaciones como FEMEBA y siguió: «¿Qué hace un intermediario? ¿Qué hace entre la obra social y el profesional?»

Kreplak volvió a referirse al caso del IOMA y el vinculo con FEMEBA y sostuvo: «nosotros tenemos la obra social, la federación, el círculo y el profesional. Y en el medio uno se llevan 10, 15%, más el 15% del círculo, más el 5%. ¿Cuánto le llega al profesional de todo el círculo? ¿Y cuál es el rol que cumplen? Discutamos los roles también».

En este sentido afirmó, «en una época es cierto que para encontrar a los profesionales en un territorio, tenías que tener un Círculo de Profesionales en el territorio, porque no había forma de comunicación. Hoy tenemos sistemas digitalizados de comunicación que no hacen necesario una institución intermedia que esté juntando los teléfonos de los profesionales en cada barrio, en cada territorio. Entonces discutámoslo. Cada uno tiene que aportar algo para el sistema. Si se lleva una parte del recurso, tiene que aportar algo, tiene que ayudar. ¿Qué va a hacer para ayudar a cada uno? Eso es lo que yo pienso. Si es parte del problema, no nos sirve. Si es parte de la solución, sirve. Y si uno no asume que tiene que ser parte de la solución y piensa que tiene que ser parte del problema, entonces no sirve»,

Kreplak se refirió a la critica de la Círculos a la opinión de Giles y a la postura que plantearon en una solicitada desde distintos puntos de la provincia. «Es razonable porque estamos hablando de que hay una parte de dinero muy grande para un sector. Lo que yo digo es, cuesta plata. Cuesta plata a los ciudadanos que tienen, IOMA en este caso. Le cuesta plata al Estado. ¿Qué aportan? ¿Cuál es el rol que cumplen para el sistema de salud? ¿Cómo se negocia ese rol del sistema de salud? ¿Qué hace cada uno? Si la única forma de discutir es una solicitada, no, por supuesto que así no sirve porque no está pagándole a alguien que no está prestando un servicio de atención, que no es el médico. Yo quiero que cobre el médico que atiende al paciente. Está alguien cobrando en el medio. Bueno, ¿en qué nos va a ayudar? Capacitaciones, auditorías, mejora en los trámites, planificación de políticas sanitarias. ¿En qué parte van a estar trabajando de todo esto? ¿Cuál es el valor agregado que pone su participación para llevarse un porcentaje del dinero? Es una discusión clara y razonable. ¿O es una posición dominante de una corporación presionando? Yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de gestionar la salud y uno no puede dejarse amenazar, por un sector», dijo.

Sobre el tema de los intermediarios sostuvo: «estoy en desacuerdo con aquellos que son usureros, extorsionadores, que utilizan posiciones dominantes en contra de la salud del pueblo. Y a eso también hay que fortalecer mucho el sector público. El sector público también es un buen aliado para estas cosas. Podemos tener buenos hospitales, buenos centros de salud. Yo creo que tenemos que ver, si acá hay un problema muy grande, que es estructural, la solución no puede seguir siendo tironear del mismo lado, de la misma manera».

También el Ministro Kreplak habló de la situación de los insumos hospitalarios y ahí volvieron las criticas a Milei.

«Estamos en general mejor en el sector público que en el sector privado porque tenemos compras previsoras. Nosotros compramos a escala y a más cantidad antes. El sector privado se complicó, igual estuvimos ayudando también un poco en eso. Lo que terminó pasando en un momento es que, yo le insistía recién con lo que contaba de un candidato que dice, si gano, devalúo, la moneda no sirve para nada. Entonces, uno que compra un insumo que viene importado afuera y lo vende acá en pesos, sabe que lo que venda hoy, capaz que después de la elección, si llegara a suceder que ese candidato gana, no le va a alcanzar para volver a comprar lo que compra afuera. O al revés, lo que compra a un precio, si lo vende al precio de dólar va a ser una diferencia más grande. Entonces hay una especulación financiera con eso que hace mal a la salud de la gente. Eso lo hemos trabajado, lo ha trabajado también el gobierno nacional y está en la mayor parte de los casos resuelto. Cualquier caso que así no fuera, tramitamos uno a uno para poder mejorarlo. Pero yo creo que eso es coyuntural, esperemos que se resuelva en estos próximos días. Y, por supuesto, la macroeconomía necesitamos acomodarla a todos para que la salud mejore. Porque, bueno, es un sistema que tiene que ser muy estructural y muy previsible, el sistema de salud», expresó.