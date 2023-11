Este jueves se conoció que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) se declaró en Estado de Asamblea Permanente debido a una sucesión de incumplimientos paritarios de parte del actual intendente, Ezequiel Galli.

En ese contexto se conoció un audio de WhatsApp enviado por el Secretario General de los Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), José Salvador Stuppia a integrantes del gremio donde describe una reunión de «improviso» que mantuvo el miércoles por la noche con Ezequiel Galli.

En esa reunión, según Stuppia el intendente Ezequiel Galli planteó que no habría aumentos ni pases a planta antes del 10 de diciembre.

Stuppia describe en el audio: «no hay plata para el aumento, no hay pase a planta permanente, no hay nada. Galli dice que no quiere comprometer la futura gestión y el futuro presupuesto. No tenemos aumento salarial para noviembre ni para diciembre. No hay nada, nada de nada».

«Son momentos para estar muy juntos», afirma Stuppia quien además en el audio que circuló en la noche del miércoles ya confirmaba la Asamblea que tendrá lugar el viernes en el Hospital.

En Línea Noticias pudo confirmar que por el momento no se ha concretado ningún encuentro entre Maximiliano Wesner y José Salvador Stuppia. Esto es confirmado por el sindicalista: «estamos en una situación lamentable, ya no hay más dialogo con el Ejecutivo. Es todo muy negativo. Serán unos días donde no habrá novedades, no tenemos comunicación con las autoridades entrantes».