Nuevas aperturas, más RTA y “los contagios están disminuyendo”

En la noche de este sábado -en el Palacio San Martín- el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Salud del Municipio Germán Caputo, brindaron una conferencia para abordar la situación sanitaria actual.

En la oportunidad el Intendente anunció que Olavarrría continúa en Fase 4 con nuevas aperturas de actividades, a partir de la próxima semana.

Entre las novedades más sobresalientes, se informó la extensión del horario de los comercios esenciales hasta las 21 horas, a partir del próximo lunes 16. En tanto que a partir del martes 17 se habilitan deportes al aire libre en grupos reducidos, con un máximo de 10 personas.

El Jefe Comunal en conferencia comunicó que se está trabajando en diferentes protocolos para habilitar las colonias de verano y la actividad de pileta libre en clubes, visitas a geriátricos con proximidad a las fiestas, ferias itinerantes de artesanos y alimentarias, hoteles. Además sostuvo que se organizará un fuerte operativo para el control de quintas.

Por su parte, el secretario de Salud Germán Caputo adelantó que se realizará una cuarta etapa del programa RTA y que se evalúa la realización de una quinta edición, en vísperas de las fiestas.

En primer lugar el intendente informó el parte diario: 17 es el número de los nuevos casos de Covid-19 en el partido de Olavarría. Además en el día de la fecha hubo 24 pacientes que recibieron el alta médica. Mientras que 47 casos fueron descartados sobre un total de 67 testeos realizados hoy. El total de pacientes activos es de 201. Desde el comienzo de la pandemia la cantidad de personas curadas es de 3.955 y 6.149 descartados en total.

Sobre el estado actual del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, indicó que hay nueve pacientes en Unidad de Terapia Intensiva y veintidós en Cuidados Generales. No hay internados en el sector de Pediatría. En este sentido, aseguró que el 86% de los casos positivos corresponden a personas con menos de 60 años y el 14% a mayores de 60 años.

“La última conferencia que brindamos fue el 26 de octubre y tuvimos 95 casos positivos y 697 eran los casos activos de COVID en el Partido de Olavarría. Hoy 14 días después y a casi 30 días de la implementación del Programa RTA tenemos 17 casos”, planteó Galli.

Con el programa de detección intensiva que se desplegó en distintos barrios de la ciudad, localidades serranas y rurales del Partido se detectaron 676 casos positivos y 1.273 fueron descartados.

En un párrafo aparte el Intendente destacó que se realizaron un total de 10.383 testeos, desde el comienzo de la pandemia.

Por otra parte, Galli agradeció profundamente “el trabajo al 100% de todos los trabajadores municipales y particularmente al sector de salud, no quiero nombrar a ninguno, simplemente quiero agradecer a todo el equipo de la Municipalidad que tuvo un compromiso enorme durante esta pandemia. Lo valoro muchísimo como Intendente, sin el compromiso de los trabajadores municipales no hubiera sido posible el manejo de la pandemia. Germán (Caputo) es la cara visible del gran equipo de Salud pero detrás tenemos a enferemeros, ambulancieros, personal de limpieza, cocina, administrativo, telefonistas. Realmente es un equipo enorme y quiero agradecerles a ellos y puntualmente a su familia que viene aguantando desde su casa, están en la primera línea de batalla, es muy valorable. También quiero agradecer a todo el personal esencial de la Policía Bonaerense, Servicio Penitenciario y a todos los que le pusieron el hombro a esta pandemia hasta que finalice, que no sabemos cuándo va a ser”.

El Secretario de Salud Germán Caputo expresó: “Estamos transcurriendo la Semana Epidemiológica Nº 46 y los contagios están disminuyendo. Como siempre comento, ya sabemos que esto es algo muy dinámico. Hoy estamos contentos pero la situación puede cambiar, por eso insistimos en si vamos a realizar aperturas cumplir con protocolos y los cuidados personales: utilizar barbijo, seguir con el lavado de manos y el distanciamiento social, no compartir el mate o los vasos, evitar reuniones sociales y cuidar fundamentalmente a los adultos mayores, los más vulnerables ante esta pandemia”.

“La situación epidemiológica hoy nos permite cierta apertura, aunque no debemos relajarnos y bajar la guardia para que sigamos funcionando como ciudad y el sistema sanitario conteniendo esta pandemia, la responsabilidad social es fundamental” afirmó Caputo.

En relación al RTA, el titular de la cartera sanitaria del municipio explicó: “El día 15 de octubre veíamos que no podíamos bajar los contagios y decidimos implementar el RTA – rastrear, testear, aislar – programa por el que rastreamos a pacientes sintomáticos y los aislamos precozmente, lo cual es clave en la disminución de las consultas en centros de salud y guardia del Hospital: esto se vio reflejado en menor cantidad de contagios y menor porcentaje de población internada UTI, vamos a implementar una esta cuarta etapa de este RTA y no se descarta una quinta etapa cercana a las Fiestas”.

En este marco, Caputo dio detalles de la situación epidemiológica actual.

Sala de situación al día de hoy

– 201 casos activos, 3955 curados y 78 óbitos.

Indicadores históricos

– Total de casos 4234.

– Incidencia acumulada 35,5 casos por mil habitantes.

– Tasa de positividad 41%.

– Tasa letalidad 1,8%.

– Tasa de mortalidad: 65 cada 100 mil habitantes.

Posteriormente el Secretario de Salud hizo referencia a la sala de situación del 12 de octubre del corriente: “veíamos que en la Semana Epidemiológica 39 a la 41 los casos iban en franco ascenso, llegando a un 67% de positividad. Esto según el análisis del CHIME donde tomábamos distintos parámetros que nos hacían una progresión de la cantidad de gente que íbamos a tener internada de acuerdo a diversas variantes. Esto nos daba que en 30 días íbamos a tener casi 80 internados en clínica Covid y 16 internados en UTI, ahí decidimos cambiar la estrategia y comenzamos el RTA, cuyo objetivo es la detección temprana de casos sintomáticos y el aislamiento de los mismos y sus contactos estrechos en forma temprana. En este contexto en 30 días se realizaron 2000 testeos aproximadamente en todo el Partido”.

“En cuanto a la ocupación hospitalaria, en la actualidad el porcentaje es menor en relación al 2019. La medicina no son números, estos porcentajes pueden cambiar rápidamente, por eso insistimos en los cuidados” consideró el Secretario, al tiempo que se refirió a la cuarta etapa del RTA: “Todos los días vamos a hacer hisopados a las 7:30 horas en los nuevos módulos que hemos colocado en la puerta del Hospital Municipal – sobre Av. Sarmiento –, y a las 9 de la mañana en otra zona de la ciudad o en las localidades de acuerdo al cronograma, estaremos haciendo hisopados por varios días en la zona del Microcentro. Estamos también evaluando si hacemos un RTA pre fiesta de acuerdo a como se venga comportando epidemiológicamente la ciudad”.

Nuevas aperturas

A la hora de los anuncios, Galli dijo que se realizan “siempre pensando y dejando en claro que si la situación se complica y tenemos que dar marcha atrás lo vamos a hacer, ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Las decisiones siempre se toman en consenso con la Provincia, hablando con el Ministro Carlos Bianco, acompañando la situación actual, en el marco del diálogo que hemos mantenido, siempre, que destacó”.

En el punto número uno señaló que “a partir del lunes los comercios esenciales van a poder funcionar hasta las 21 horas”. Mientras que en segundo punto aclaró que “a partir del martes 17 se van a permitir los deportes al aire libre con un máximo de 10 personas, había un pedido particular de las canchas de fútbol cinco y de otros deportes al aire libre”.

También se refirió a la situación de las colonias de verano “estamos trabajando hace 15 días en protocolos para colonias de vacaciones, es importante para los chicos, padres, no van a ser las colonias que conocemos, va a haber un profesor cada 10 chicos, se está trabajando mucho. Si la Provincia nos habilita vamos a proceder a habilitar desde la Municipalidad”.

Al mismo tiempo puntualizó en la actividad de pileta libre en clubes, y al respecto comentó que “la semana pasada el Ministro Augusto Costa en un encuentro virtual por Zoom con referentes de los 135 distritos anunció que en esta semana iba a estar la resolución que habilita la actividad de pileta libre en los clubes, particularmente”.

Respecto a la situación del sector hotelero, Galli aseguró que “desde Nación y Provincia se anunció que a partir del 1° de diciembre van a comenzar a funcionar hoteles con protocolos, estamos trabajando en el tema, estamos esperando la resolución. Olavarría no es una ciudad con matriz turística pero tenemos turismo de fin de semana o de paso, que paran en Olavarría, a raíz de esta habilitación podrían volver a funcionar, hoy lo están haciendo de una manera muy limitadamente”.

Sobre el tema en particular del alquiler quintas “estamos preparando un operativo para controlar que no haya aglomeración de gente en quintas, que no se realicen fiestas clandestinas, estamos organizando un fuerte operativo de control”.

Asimismo señaló que se está trabajando en “un protocolo para visitas a geriátricos pensando en diciembre, fechas delicadas para residentes de los geriátricos y familiares que están necesitando un vínculo”.

“Otro de los protocolos que enviaremos será para habilitar las ferias de artesanos y ferias alimentarias al aire libre, no reventa de productos, sino ferias itinerante al aire libre, como indiquen los protocolos”, agregó.

Al ser consultado durante la conferencia de prensa por el protocolo para el sector de organización de eventos particulares, Galli dijo que “está delineado, hace falta pulirlo, hoy no es el momento, la Provincia no ha habilitado la organización de eventos, sabemos que es un sector muy golpeado, que está necesitando volver a trabajar lo antes posible”.