Nuevo HCD // Margarita Arregui: «para mi fue una sorpresa cuando me hicieron la propuesta»

Margarita Arregui

Lo dijo la flamante secretaria del HCD, Margarita Arregui, la ex concejal y funcionaria municipal en las gestiones de Helios y José Eseverri.

Arregui dijo que, «para mi fue una sorpresa cuando me hicieron la propuesta, nosotros habíamos tenido distintas charlas mas que nada por gestión. Cuando uno ha estado en la gestión y ve alguna cosa, teníamos el contacto por ese tema.»

Arregui cuya designación fue criticada por la concejal del Frente de Todos, Mercedes Landivar, señaló que, «uno no puede sacarse la gestión de encima y he tenido buena recepción por parte del intendente cuando yo le hacía alguna observación como le he hecho muchas veces estando en la banca.»

«Yo he sido muy crítica de la gestión del intendente Galli pero seguramente las diferencias fortalecen a los equipos que forman la ciudad. Para mi es un reconocimiento, uno tiene mas conocimiento de la gestión que del legislativo pero de a poco vamos aprendiendo.»

Arregui en diálogo con Claudia Bilbao (Desayuno con Noticias) explicó que, «la secretaria es la coordinación y el apoyo a la presidencia del Concejo Deliberante. Nos debemos algunas reuniones con Cecilia (Krivochen), la presidenta del concejo para reorganizar el HCD y preparar todo para la próxima sesión.»

La secretaria del HCD remarcó que, «para mi, mi referente, mi maestro fue Helios Eseverri, después lo fue José Eseverri quien no esta en este momento haciendo política en Olavarría. Esto es un logro personal, esto no es el eseverrismo. Yo soy Margarita Arregui y es por un esfuerzo personal estar en el lugar que estoy. Estoy inmensamente agradecida a Helios y a José el espacio que me dieron y la posibilidad que he tenido durante tantos años poder hacer cosas por los olavarrienses. El resto de los concejales no descartó la capacidad que una tiene de trabajo, que para mi es lo mas importante.»

