Olavarría tiene un Instagram para publicar bicicletas robadas

En Olavarría ya hay una cuenta de Instagram para publicar las bicicletas en medio de una importante ola de robos de bicicletas en la ciudad. Juliana Wagner, creadora del espacio en redes sociales, dialogó con Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias por Radio M y señaló que, «lo que pasa es que la gente publica la bicicleta robada en el facebook y si vos después la ves en la calle o en algún lugar perdés esa publicación no sabes quién era el que la publicó digamos o también lo que pasa es etiquetan a los medios de comunicación en las historias y eso dura 24 horas se desaparece entonces no tenés dónde ubicar la bici robada.»

Wagner explicó que, «lo que hace la gente hace es mandarme una foto de la bici. Yo lo que pido que me den características el rodado el color, dónde y cuándo se la robaron, armo la publicación y para identificarla, le puse un marco de color amarillo a las bicicletas que son robadas y un marco de color verde a la foto las que son recuperadas como para que el que entra al perfil pueda identificar cuáles son las que se robaron y cuáles no. Lo importante es tener una foto de la bicicleta, vamos a empezar por ahí, porque a veces no la tenemos.»

Instagram Bicis Robadas en Olavarría

Sin embargo juliana Wagner añadió que, «hay que remarcar, o sea, recomendar y que la gente tenga en cuenta los que tienen las bicicletas, es que le saquen una foto o anoten el número de serie de la bici lo que se llama cuadro.»

«Es ese número se encuentra abajo del eje del pedal y está compuesto entre seis y diez números y a veces suele tener letras. la gente no sabe eso, entonces se entera al momento de ir a hacer la denuncia.»

Wagner arrancó hace una semana porque le «pareció muy alevoso lo que era el robo y que no puede ser que no se recuperen o que no se vean dónde están las bicis. Entonces dije bueno, para que la gente pueda entrar y ver todas las que hay robadas por si las ven o no hice eso, pero sinceramente hace una semana que arranque y la verdad que ha tenido mucha repercusión porque se comunican a través del Instagram me llegan de entre dos y tres bicis por día.»

