Oscar Cabrera, vicedecano FIO: “Debemos incluir a todos los sectores en nuestras propuestas y proyectos”

El Doctor Oscar Cabrera exhibe un extenso curriculunm tanto en su actividad profesional como Ingeniero civil, como en el desempeño de cargos de gestión universitaria. Cada etapa importante de la FIO que se revise, lo encuentra ocupando un rol preponderante. Sin estridencias, con mucho afecto de parte de sus colegas, Cabrera encara otro paso más en su dilatada trayectoria en la gestión. Chacho, un apodo que le ha ganado la pulseada a sus nombres de documento, es desde hace pocos meses el Vicedecano de la FIO, acompañando en la fórmula a la ingeniera María Peralta.

Desde su nuevo lugar dispara en esta entrevista diversas miradas acerca de la Universidad en el contexto, la sociedad y su propia inserción en ese entorno.



¿Cuál es su concepción acerca del rol que le cabe a la Universidad dentro de la sociedad, más allá de la contingencia de pandemia?



Creo que la Universidad pública no solo tiene que formar profesionales capacitados y comprometidos con la realidad social y ofrecerles alternativas de actualización permanente; también debe generar conocimientos para que los mismos se transfieran a la sociedad, porque entiendo que tenemos que mejorar la calidad de vida de sus integrantes.



En el caso particular de la Facultad de Ingeniería, la misma se encuentra inserta en un ámbito industrial. Entonces resulta fundamental mantener y ampliar las relaciones con las empresas, los municipios cercanos, para dar respuesta a sus problemas, y también con organizaciones sociales. Soy un convencido de que debemos incluir a todos los sectores en nuestras propuestas y proyectos. La pandemia fue un momento complicado para nuestro país y el resto del mundo, ella nos llevó a trabajar y pensar de otro modo y pudimos continuar con nuestro trabajo. Algunas de las cosas van a quedar para el futuro y espero que ayuden a mejorar la educación y a incluir más estudiantes en el ámbito universitario.



¿Cuál cree que es el real poder de transformación de la Universidad?



La generación de conocimientos en todas las disciplinas es un tema crucial del desarrollo, y los países que invierten y generan conocimientos y tecnologías han evolucionado y se han desarrollado de un modo muy significativo. Esto se vio recientemente con la generación de las vacunas contra el COVID-19 donde algunos países tenían varias dosis por habitantes y otros, casi nada. En Argentina gran parte del conocimiento en todas las áreas se genera en las Universidades Públicas e instituciones públicas que aportan más del 60% de la inversión en I+D, y ese es el elemento que puede transformar para bien nuestro país, ya que hay un número importante de Universidades en todo nuestro territorio con diferentes problemáticas.



Los países desarrollados invierten en I+D entre el 2 y el 4 % de su PBI, nosotros cerca del 0,50%. El incremento de este tipo de inversión tendría que ser una política de Estado, que los cambios de gobiernos no la alteren, en un mundo que tiene que cambiar muchas cosas, especialmente en la parte productiva, para hacer un mundo sustentable. El cambio climático es una amenaza que la tenemos a un paso. Ahí la Universidad tiene mucho para hacer y dar, para amortiguar los efectos negativos de este cambio. La FIO tiene un programa institucional ECO-FIO que hemos empezado a revitalizar y a sumar más actores para dar respuestas a las demandas de los ámbitos industrial, educativo, social; y también los que se necesitan internamente, dado que es un tema que atraviesa a todas las disciplinas y sectores.



¿Qué aspectos distintivos advierte en la propuesta de gestión de la Ingeniera María Peralta, que lo han llevado a acompañarla desde un cargo tan relevante?



Con María hemos trabajado junto en el departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, en cursos de posgrado, trabajos de extensión, etc. Pero puntualmente lo que me ha interesado es la mirada social que propone a su gestión, es decir no solo atender lo puramente técnico sino también impulsar proyectos que lleguen al común de la población. También coincidimos en la visión que tenemos sobre muchos de los desafíos que enfrentaremos en los próximos cuatro años, no solo en mejorar la educación sino también en acrecentar y potenciar los recursos que tenemos en investigación, desarrollo, capacitación permanente. Finalmente, empezar a dar los primeros pasos tendientes a generar un polo científico-tecnológico para desarrollar emprendimientos, empresas, creación de puestos de trabajo altamente calificados, promover el desarrollo de capacidades humanas y vocaciones emprendedoras en sectores de alto crecimiento y valor agregado.



Es meritorio destacar que contamos con nuestros Secretarios que tienen un alto compromiso con la Facultad y solvencia en sus áreas, porque los cambios y el crecimiento institucional no solo dependen de las autoridades, sino también de todos los integrantes que conforman nuestra Facultad.



Es frecuente que los «vice-cargos» adopten el color de quienes los ocupan. ¿Cómo será el perfil de su vicedecanato?



Una de mis características es la facilidad en llegar a todos los integrantes de la Facultad, y por eso mi gestión será a “puertas abiertas” para atender todas las inquietudes que se presenten. Soy de los primeros graduados de la FIO y la he visto y acompañado en su desarrollo hasta alcanzar el prestigio y las capacidades que hoy puede mostrar. Hemos pasado de una ciudad del trabajo basado más en la fortaleza física que en desarrollos tecnológicos locales a una ciudad con trabajo pero también generadora de profesionales y contribuyendo al bienestar social, y en esto estoy incluyendo no solo a la FIO sino a las Facultades de Ciencias Sociales y de Salud. Mi rol será impulsar y aportar en las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento interno de la FIO y también, en la articulación Facultad-Sociedad, en un marco de consenso entre los integrantes de la gestión.