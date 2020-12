Pasando facturas: Krivochen le recordó a Arouxet su defensa al “equipo económico” de Galli

Noticia con video.

Este lunes la Concejal Celeste Arouxet (Radicales en Juntos por el Cambio) no solo votó en contra del Presupuesto Municipal 2021 sino que además lanzó duras críticas al Intendente Ezequiel Galli.

Sus dichos (y quizás el cansancio) detonaron un duro reproche de la concejal gallista Cecilia Krivochen quien recordó el paso de Arouxet por el bloque oficialista.

“Quiero recordar palabras de en este recinto. Me tocó el análisis del presupuesto del año anterior y me quedaron en la memoria algunas palabras de alguna concejal y las busqué”, empezó diciendo con tono pausado la concejal para luego citar: “entre todos debemos componer, no destruir y en esa misma taquigráfica alguien decía nos tiene que encontrar a todos tirando para el mismo lado. Sin banderas políticas, sin revanchismos porque eso es a mí entender la manera en que Olavarría nos necesita a todos. Y nos necesita a todos a los que pensamos de una forma y los que pensamos de otra y estamos acá para escuchar y los escuchamos en todos lados”, leyó y continuó diciendo “en esa sesión se felicitaba al equipo de la Secretaría de Hacienda encabezado por Eugenia Bezzoni”.

Krivochen remató: “no lo dije yo, no lo dije yo. Lo dijo la Concejal Celeste Arouxet”.

La concejal Arouxet, obviamente y sin titubear, recogió el guante.

“Lo que se dijo en esa sesión se ve que no me hicieron caso. Se ve que el oficialismo tira para el otro carro por eso hoy estoy en el otro lado. Nunca me hicieron caso, nunca me escucharon porque lo que yo decía era lo que decía la loca”, expresó.

“La voy a seguir felicitando, ella aguantó más que yo”, dijo Arouxet respecto a Bezzoni.

