Patricia Bullrich a Kicillof: “Son soviéticos ortodoxos duros”

La exministra de Seguridad habló tras la polémica venia de policías y dijo que quiso evitar que el video se viralizara.

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que fue un error haber subido el video de la venia de policías en Villa Gesell y aseguró que quiso evitar que se viralizara para que los efectivos no tuvieran consecuencias, al tiempo que apuntó contra el Gobierno de Axel Kicillof por la polémica iniciada: “Son soviéticos ortodoxos duros, no van a soportar que me vengan a saludar (los policías)”, dijo.

Cabe señalar que Bullrich viene recorriendo la Costa Atlántica a lo largo de la última semana, en el marco de la exposición de “Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en Argentina”, un libro en el que detalla sus cuatro años al frente de la cartera de Seguridad.

En la presentación en Villa Gesell, un grupo de uniformados de la fuerza provincial se acercaron hasta el bar para presenciar el evento e ingresaron a saludarla. El hecho quedó registrado en un video que la propia Patricia Bullrich subió a sus redes sociales pero que borró de inmediato.

Anoche, la exministra explicó lo sucedido y lamentó la viralización del video que expuso a los policías. En diálogo con TN, la referente del PRO relató que aquella tarde “había un clima de mucha alegría y participación”. En ese marco, “el jefe de este escuadrón pide permiso para entrar a saludar y la gente los aplaudió”.

“Eran 200 personas con lo cual era evidente que alguien lo iba a filmar”, justificó pero acto siguiente responsabilizó a una persona de su equipo de comunicación. “A la chica que trabaja conmigo en redes le dije ‘no hiciste nada con el video, ¿no?’, responde ‘no, no hice nada’ y a los dos minutos viene y me dice ‘lo subí’”. “Bajalo que los van a matar”, contó Bullrich que la retó. “Estos son soviéticos ortodoxos duros, no van a soportar que me vengan a saludar (los policías)”, cargó contra el gobierno de Axel Kicillof. “Pero era tarde, un video subido a los dos segundos se viraliza, no por mi sino por los demás porque yo lo borré con la idea de protección” de los oficiales, se excusó.

La exministra agregó que no quiere hablar porque no quiere “perjudicar” a los policías y a sus familias. “No los echaron pero tienen abierto un expediente administrativo, no vaya a ser que en seis meses los den de baja o no les den un ascenso”, advirtió.

“La policía es de los argentinos, no de un gobierno. Responde a la ley”, elevó el tono de sus críticas hacia el kirchnerismo al remarcar que el oficialismo tiene “una concepción muy autoritaria y discrecional”.

Tras la polémica que se desató en redes y en el seno del gobierno bonaerense, los 6 los uniformados del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) involucrados explicaron cuál era su función en el lugar y denunciaron el “uso político de lo sucedido”.

El sargento López contó que fueron enviados a ese lugar por sus superiores cuando supieron que la exministra se haría presente. Ellos se quedaron frente al lugar de la presentación del libro, pero “momentos después escuchamos agravios verbales muy fuertes”. Decidieron entrar porque consideraron que “había un incidente o había ingresado alguien que podría llegar a ocasionar un problema”.

“Cuando me estoy encontrando con la situación de que estaba todo como armado, se dieron vuelta tanto la gente como las cámaras, empezaron aplaudirnos y ante tal situación procedimos a hacer lo correcto, como fuimos entrenados dentro de la institución policial: se la saludó protocolarmente cómo corresponde por la investidura que ejerció en su momento“, afirmó.

El uniformado relató que una vez que finalizó la situación, luego de comprobar que no había ningún incidente, procedieron a retirarse. Y aclaró: “Nunca pensamos que podía llegar a suceder todo lo que está sucediendo en este momento. Somos una institución entrenada para combatir el delito, no para ser usados como una herramienta política”. (DIB)

