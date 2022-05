PBA: Negocian avanzar el martes con el demorado reparto de cargos con la oposición

Tampoco hay dudas sobre quién comandará el tribunal de Cuentas, que por casi 35 años presidió el radical Miguel Grimberg. Allí se sentará Federico Thea, secretario general de la Gobernación en el primer tramo de la gestión de Kicillof. El acuerdo que lleva a Thea a ese sillón incluye una moderación de las atribuciones del presidente, que surge más de los planteos del insaurraldismo y el massismo presente en ese organismo, que de la oposición. Finalmente, en la Defensoría, cuya titularidad renovó el peronista ligado a Insaurralde Guido Lorenzino, habrá un cargo para la UCR, otro para la Coalición Cívica y uno para PRO.

La doble sesión en Diputados y Senadores para hacer ley ese acuerdo ya está convocada, pero todavía hay que poner en condicional su aprobación. La incógnita tiene que ver con las tensiones internas en Juntos. Primeros, durante largos meses, los roces en PRO impidieron que esa fuerza designar sus representantes, lo que terminó por perjudicar a la UCR, que tienen a los suyos definidos hace rato. Pero ahora, la desconfianza hacia los movimientos de Mauricio Macri traba todo. Es que los radicales no está dispuestos a avalar un entendimiento si no tienen garantías de no ser acusados de “colaboracionistas” con Kicillof o de recibir algún tipo de reproche político similar. “Es lo que nos pasó cuando acordamos acompañar la ley que permitió que los intendentes tengan una reelección más”, dicen. El ejemplo de lo que le ocurrió a Grindetti también es mencionado. La Coalición Cívica, en tanto, también mira expectante. Los radicales quieren, a su vez, garantías de los seguidores de Elisa Carrió.

En ese marco, si las garantías llegan y se superan las desconfianzas, el martes comenzará a saldarse una deuda que se arrastra desde el principio del mandato de Kicillof y la oposición comenzará a ocupar resortes institucionales importantes a los que hasta ahora no había accedido. El gobernador también tendrá quien vele por sus intereses en el Tribunal que audita no solo a los intentes sino también las gestiones del gobierno provincial y los organismos descentralizados. Pero si no se supera el muro de desconfianzas en la oposición, todos deberán seguir esperando. (DIB) AL