Pichetto en Olavarría: «Con el 65% de gasto en la seguridad social la Argentina es inviable»

Miguel Ángel Pichetto estuvo este jueves en Olavarría invitado por el máximo referente del Peronismo Republicano, contador Mario Cura. La última visita de Pichetto a Olavarría había sido mediante una convocatoria realizada por el ex Diputado Nacional, Domingo Vitale.

Pichetto llegó a la ciudad y presentó «Capitalismo o Pobrismo», su ultimo libro.

Antes brindó una conferencia de prensa donde comenzó diciendo, «Capitalismo o Pobrismo es la visión de la Argentina que viene, la necesidad de incorporar un debate cultural y reivindicar el Capitalismo que no es una mala palabra. Los Argentinos tienen que salir de esta visión del pobrismo».

A eso le adicionó, «pobrismo es una palabra para alertar que el camino de los planes no es el camino de la dignificación».

Pichetto dijo que la «gente pierde la dignidad» con los planes y aspiró a que exista un «mundo del trabajo, de la producción y el mundo donde la gente se levante a la mañana para ir a estudiar o a trabajar».

El ex Senador Nacional, que supo ser paladar negro del kirchnerismo, insistió sobre los planes «Argentina hace quince años que no crece. Cuando hablamos que no crece, no crece en el sector privado. Cuando uno visita Olavarría se da cuenta del mundo económico que Olavarría tiene, está la actividad principal cementera. Estamos frente a una ciudad productiva, por supuesto que puede haber gente que está en la pobreza, que no tiene trabajo y lógicamente requiere ayuda del Estado, no puede ser permanente. Hay que generar condiciones para que la gente tenga acceso al mundo de trabajo: hay que reformular el sistema impositivo argentino que impacta en Pymes, empresarios y comerciantes».

En el contexto de su critica a los planes sociales, y ante una oportuna consulta del periodista Martín Rodríguez (Lu32), habló de la Asignación Universal por Hijo. «La Asignación Universal es Universal. El concepto de Universal significa que está bancarizada, es una Ley del Congreso y digamos que es un tema correcto, hecho como herramienta de política social. Yo no avalo en el modelo de los movimientos sociales que están mediando entre los pobres y que ellos gerencian los recursos, los repartan e intervienen en cosas oscuras, y movilizan a la gente a cortar las calles», dijo.

Ante esa acusación, que muchas veces hizo, dijo que el esquema de los planes tiene «es multipartidario el esquema de los planes: hay organizaciones que son de la izquierda dura, hay organizaciones como la de Grabois y hay una estructura muy importante hoy que es el Movimiento Evita, que sus dirigentes se reivindican como parte del Gobierno».

Analizó la postura de algunos dirigentes (como Massa) que también plantean el fin de los planes sociales, fue así que dijo: «finalmente la realidad se impone, como decía el general la realidad es la única verdad. Hay un proceso inevitable de fin de ciclo en estas situaciones distorsionadas».

«El 65% del presupuesto nacional está afectado a la seguridad social y está llegando a su fin», resumió.

Pidió reemplazarlo, a este modelo, por un capitalismo nacional, «ser emprendedor, empresario, comerciante, ser dueño de campo o generar trabajo es muy bueno en la Argentina, no es malo. Hacer riqueza en la Argentina también es bueno. Hay una visión, que viene de la visión católica, de que es bueno que la argentina sea uniformemente pobre o que la propiedad privada sea un derecho secundario, son tonterías que afecta en el sistema de credibilidades y afecta en la economía. Los paises que crecen son los paises capitalistas».

Cuestionó duramente, en otro tramo de la conferencia, que no haya gas en las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. «Ahí es donde el rol del Estado es importante», resumió.

En Argentina, dijo, se está «acentuando la pobreza».

«Con el 65% de gasto en la seguridad social la Argentina es inviable», afirmó con contundencia para decir que con los restante hay que seguir financiando cuestiones centrales del Estado, como las Universidades.

Habló además de cuál sería el rol del peronismo dentro del Juntos: «el peronismo tendrá un rol muy importante porque somos un espacio que está sumando muchos compañeros y gente de la centro-derecha nacional. Nosotros creemos que representamos del centro-derecha nacional que no tiene contención en ningún espacio. No tenemos vergüenza en decir somos de derecha, queremos recuperar el concepto del orden».

«Yo estuve al lado de Macri cuando muchos lo querían jubilar», se vanaglorió aunque dijo que no hablaría de candidaturas. «Es una figura muy importante dentro de Juntos», dijo sobre el expresidente sobre quien dijo «está muy comprometido con la actividad política».

La conferencia completa.