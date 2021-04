Pide suspender las PASO “para no someter a millones de bonaerenses a un contagio masivo”

El diputado provincial Jorge D’Onofrio, integrante del bloque del Frente de Todos, remarcó en declaraciones a ABCHoy Radio (89.1 FM), que “teniendo en cuenta la situación sanitaria, las PASO deberían suspenderse”.

El legislador oriundo de Pilar explicó que “no hay motivos ni necesidad de urgencia para exponer a millones de bonaerenses a un contagio masivo”, en las elecciones primarias que por el momento están programadas para el 8 de agosto.

“Esto se está hablando en donde se tiene que hablar y en los medios y las redes sociales se está haciendo ruido para tratar de distorsionar el diálogo. Hay una gran mayoría de legisladores de la oposición que están buscando, con el oficialismo, alternativas para solucionar un tema que ellos también entienden que es complicado. Quienes no tienen responsabilidad de gobierno y están detrás de twitter todo el día, dicen barbaridades”, apuntó D’Onofrio, dirigente del Frente Renovador de Sergio Massa, quien también expresó su postura favorable a suspender esa instancia electoral.

El entrevistado remarcó que “no vamos a renovar un Poder Ejecutivo municipal, provincial o nacional, donde podamos tener una gran disputa. Los bonaerenses vamos a elegir solamente diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. En el caso de Tandil, creo que les toca senadores provinciales en este turno. Nunca hubo, en ninguna fuerza política, una primaria para dirimir diputados nacionales. Nunca hubo, en ninguna fuerza, internas para dirimir legisladores seccionales. ¿Es necesario poner en marcha todo este aparato solo para elegir un puñado de concejales, pudiéndolo hacer cada partido de la manera que corresponda?”.

Insistió en que “lo pido por esta única vez, ni siquiera entro a discutir la necesidad o no de las primarias. Lo que importa es no someter a la gente a un contagio masivo, no es solo los que salen un día a votar, sino todo lo que tiene que ver con la militancia, la organización, que van a estar semanas circulando y llevando el virus de un lado al otro. Y después, están los costos. Yo quiero que esos fondos vayan a comprar más vacunas, que es lo que están necesitando hoy, la Argentina y los bonaerenses”.

Consideró el diputado provincial que “en las próximas semanas, esto se puede solucionar, pero lo que no se soluciona en la construcción o en la intimidad de un partido, muy difícilmente después se pueda saldar en una elección interna. La PASO es simplemente una herramienta para elegir los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Hay otros que están planteando que nos queremos robar la Democracia porque no queremos votar”.

“Leía a Joaquín de la Torre (ex Intendente de San Miguel), que es un amigo, diciendo ‘No quieren primarias, ¿Qué pasa?, ¿No llegan con las vacunas?’. Claro que no llegamos con las vacunas. Claro. Nos hubiese encantado a esta fecha tener 40 millones de vacunados con las dos dosis, pero hay una realidad que nos toca vivir en el mundo y tenemos lo que tenemos. No tienen que ser necios”, cuestionó D’Onofrio.

“Adaptémonos como se adaptaron todos los argentinos a esta pandemia. No se puede escupir al cielo”, pidió el legislador, quien opinó que “cada partido determine sus candidatos a la vieja usanza, para ir a las elecciones generales de octubre, porque estoy absolutamente convencido que para octubre, merced a la campaña de vacunación, ya vamos a estar muy bien como sociedad”.