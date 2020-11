Pino Solanas y una polémica en Olavarría: “Esta ciudad es penosa, me dio una enorme tristeza y depresión”

En el año 2009 Pino Solanas, que murió en las últimas horas en Paris, estuvo en Olavarría cuando la ciudad debatía la decisión del entonces Intendente José Eseverri de talar dos árboles en el Parque Mitre.

En ese lugar José Eseverri, por aquellos años, diseñaba lo que hoy es el Parque del Bicentenario.

En ese contexto en el que jóvenes acampaban día y noche alrededor de los árboles en el Parque Mitre para evitar que sean talados llegó a nuestra ciudad el cineasta y dirigente que encontró la muerte como Embajador de la Argentina ante la UNESCO.

Pinos Solanas atacó con dureza a la ciudad y a su dirigencia y encendió el debate político de la ciudad por aquellos años.

Tras visitar a los jóvenes que acampaban para que los árboles no fueran derribados, Solanas brindó una conferencia de prensa en el Sindicato de La Fraternidad y ahí llegó la crítica que caló hondo en las autoridades del entonces Palacio San Martín: “quién gobernó esta ciudad estos 20 ó 25 años para no haber plantado un árbol, es una vergüenza, es la antítesis de una civilización progresista en el mundo, no hay ciudad importante en el mundo que no haya poblado y sembrado de árboles sus calles porque oxigenan el ambiente, porque nos protegen del sol, dan color y belleza”

La crítica la remataba “yo no lo podía creer, hice recorrer varias veces las calles y no lo podía creer” y cerraba el debate diciendo: “esta ciudad es penosa, me dio una enorme tristeza y depresión”.

Fue un sábado por la tarde donde Solanas espetó las críticas para con Helios Eseverri (a quien no nombró directamente, pero en definitiva nombró) y las horas siguientes sumaron más calor al debate respecto a los eucaliptos del Parque Mitre.

Tras los dichos de Solanas Eduardo Rodríguez (funcionario de Helios y José Eseverri) salió a defender la gestiones del ya fallecido Helios Eseverri, en materia de arbolado urbano.

“A Helios Eseverri le debemos el Parque Norte, que hoy lleva su nombre, el Parque Sur, la Quinta Bonino, el parque Cerrito, la recuperación del Parque Alberdi y La Isla, el Parque Avellaneda, el Parque La Hormiga de Sierra Chica y el Parque Izaguierre, que ni siquiera alcanzó a inaugurar”, fueron una de las declaraciones que recibió como réplica Solanas. Esa frase correspondía a quien entonces era Subsecretario de Cultura, Eduardo Rodríguez.

Eduardo Rodríguez fue un poco más allá y a Pino Solanas le dijo: “copian las prácticas habituales de los dirigentes porteños de hablar de las problemáticas del interior mal asesorados y con información que le acercan sus allegados”.

“A Helios Eseverri le debemos hectáreas de parques públicos y millares de árboles”, decía el entonces funcionario municipal.