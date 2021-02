Platense vuelve a 1°: Testimonios de olavarrienses que jugaron en el club

El olavarriense Fernando Clemente” Di Carlo también vistió la camiseta de Platense. También lo hicieron Sergio Mandrini, Martín Ragg, Gustavo Guevara y Martín Baldi también. Luis Barbieri debutó en 1970 en ese club.

El olavarriense Fernando Clemente” Di Carlo también vistió la camiseta de Platense. Nació el 25 de octubre de 1968. “Tero”, tal como es su apodo surgió de las inferiores de Estudiantes de Olavarría, paso por Racing de nuestra ciudad, Estudiantes de La Plata, Atlanta y logro un ascenso con San Martin de Tucumán.

Trascendió en Lanús y luego se afianzó en Platense y Albacete de España. Volvió a la Argentina para incorporarse al Huracán que se corono campeón de la B Nacional de 2000, teniendo el merito de aprovechar su velocidad y potencia goleadora para convertir un tanto en la final del torneo. En el equipo del Parque de los Patricios estuvo en 24 partidos, anotando 7 goles en la B Nacional de la temporada 1999-00. Volvió a Olavarría y fundó su propio Club: Embajadores.

En declaraciones a En Línea Noticias Fernando Di Carlo contó que: “Me miré todo el partido, la verdad que como toda la historia de Platense, sufriendo. Si hay algo que se jacta el de Platense es que todo lo logra sufriendo y ayer no fue la excepción. Llega a los penales, gana en los penales y llega a su lugar. Platense es un equipo que es históricamente de primera división.”

El popular “Tero” di Carlo dijo que, “hacía 22 años que no estaba en primera y en el momento del ascenso te acordas de todas las cosas lindas que viviste en ese club.”

“Platense es extraño porque todos los jugadores que pasaron por ahí terminan siendo hinchas del club. No me preguntes porque, será por lo sufrido, será porque peleaba el descenso y se salvaba todos los años. Terminas con el corazón un poco marrón. Yo me fijo por todos los clubes que pasé como están. Como salen Atlanta, San Martin de Tucumán, Platense, Lanús, Huracán o Estudiantes. Cuando te tratan bien o te va bien queres que al club le vaya bien. Platense no es la excepción. Pero además por ese año que estuve en Platense pude cumplir el sueño de jugar en España,” finalizó.

