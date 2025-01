Mario Secco: “Pedimos el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires”

En diálogo con Radio Provincia, Secco afirmó que “el Gobierno nacional tomó la decisión de separar las elecciones con la Provincia y la gente tiene que marcar al candidato que quiere en una boleta única, después sale y tiene que volver a votar como lo hizo siempre, es decir, vota dos veces”. Eso reviste una gran complejidad porque normalmente “tenemos 800 personas por urnas, a veces estamos una hora y media más hasta que vota democráticamente hasta el último que entró antes de las 18 horas. La gente nos va a reputear cuando le digamos que tiene que aprender a votar digitalmente y luego, en otro cuarto, hacerlo del modo tradicional”.

“Todos los intendentes pensamos que es una locura inviable”, enfatizó Secco, y agregó que “por eso pedimos el adelantamiento de las elecciones en la Provincia como lo hacen todas las demás, incluso CABA”.

En ese marco, el jefe comunal ensenadense resaltó que “el gobernador comprende lo que estamos planteando”. Además señaló que “también hay una discusión de si PASO sí o no: mientras no sea simultánea, no tenemos problema de que se mantengan. A otros compañeros, como yo, si no están, nos da lo mismo”.

Sin reelecciones

Luego, Secco puntualizó que otra de las cuestiones en las que hay consenso entre los distritos es la necesidad de que se derogue la ley que prohíbe la reelección de intendentes y concejales. “Es un planteo sano” y en el caso de Ensenada hay “algunos concejales que son cuadros políticos” a los que “les tengo que decir que se vayan a su casa”, insistió.

El intendente recordó que “el caprichoso de [Sergio] Massa y su postura de no reelección de los intendentes llevó a que la gente no pueda elegir a los concejales y consejeros que votó en otras oportunidades”. En ese aspecto, cuestionó a los “personajes que quieren ser limitantes de la política, yo creo que el limitante debe ser la gente, menos cuando la Constitución de la Provincia lo habilita”.

“Los intendentes creemos que la Cámara de Diputados tiene que derogar esa ley”, destacó, porque hoy “más de 80 cargos no van a poder ser reelectos y no sólo del peronismo, también de otros partidos políticos”. A todos ellos “hoy no los limita la gente, sino una ley que es inconstitucional y que se da de patadas con la historia y la Constitución de la Provincia”, expresó Secco.

Mario Secco cerró con una valoración del encuentro en Villa Gesell: “Este espacio sin dudas tiene un futuro bastante importante en una construcción política que estamos haciendo de cara a la sociedad. Estamos generando una esperanza muy sana con el gobernador a la cabeza”. (DIB)