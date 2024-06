Reapareció Ezequiel Galli: “en ocho años no haber tenido ninguna denuncia en contra es una gran tranquilidad”

A seis meses de haber dejado la intendencia de Olavarría y en su nuevo rol de gerente de Relaciones Institucionales de Corredores Viales, Ezequiel Galli realizó declaraciones públicas en las que, obviamente, analizó la gestión de su sucesor.

Ezequiel Galli concedió este viernes una entrevista a Luis Anibal Occhi en el programa “Entre Amigos” que se emite por Radio Olavarría. La entrevista fue y vino en varias oportunidades: Galli analizó la gestión de Wesner, habló bien de la política adelante que lleva adelante Javier Gerardo Milei y no respondió sobre la posibilidad de que se vuelva a presentar como candidato. Destacó que después de ocho años de gestión no tiene ninguna denuncia en su contra.

Al hablar y evaluar los primeros seis meses la administración de Maximiliano Wesner, el exintendente aclaró: “yo soy muy critico de muchas cosas pero creo que hay que darle tiempo. Hay que ser respetuoso, creo que la institucionalidad es la prioridad. Esto es lo que eligieron los vecinos de Olavarría y hay que ser respetuoso de eso.”

Uno de los primeros cuestionamientos fue el manejo del sistema de salud. “Lo dijeron nuestros concejales, el no tener secretaría de salud fue un gran error y hoy se están viendo las consecuencias en el sistema de salud municipal. Un sistema de salud que lo inició don Helios Eseverri con Héctor Cura, que fue creciendo a pasos agigantados y nosotros acompañamos ese crecimiento. Hicimos el servicio de traumatología, hicimos el servicio de internación y gastroenterología, ampliamos la cantidad de camas. Hicimos un trabajo muy fuerte en todo el sistema de salud municipal que el año pasado tuvo un millón de prestaciones, que si vos lo comparas con años anteriores y son años que te asustan. Un sistema de salud que tuvo que absorber, por errores de Kicillof y Alberto Fernández, todo lo que iba quedando afuera de las tres clínicas privadas que tiene que ver con IOMA y PAMI. Nos tocó un momento muy difícil porque tenías que renovar equipos y no podías porque no había ingresos al país, tenías que contratar en dólares y nadie te quería hacer un contrato en pesos por la inflación que había”, dijo Ezequiel Galli.

Galli volvió a cuestionar la falta de secretaría de salud y afirmó, “el Consejo de Salud ya voló por los aires. Prácticamente fueron renunciando todos, queda muy poco de lo que era ese Consejo de Salud. Yo soy muy critico de eso. Si lo gestionas bien sirve tener una secretaría de salud porque es el 45% del presupuesto de la Municipalidad, vos tenes 24 salas periféricas, tenes tres hospitales. Además es un sistema de salud que se convirtió en regional porque viene gente de todos lados a atenderse.”

Por otro lado, el exintendente aseguró que la administración de Maximiliano Wesner continúa cobrando las prácticas que se llevan adelante pese a lo que se dijo durante la campaña electoral. En este sentido señaló, “hoy la gente va a la guardia de pediatría y sino paga les queda la deuda.”

El ex Jefe Comunal no se quedó en esas críticas sino que también habló del estado de los caminos rurales.

“Del estado de los caminos rurales no puedo dejar de hablar, nosotros fuimos referencia en la provincia de Buenos Aires en materia de caminos rurales y hoy realmente ya están mucho peor que hace seis meses”, dijo Ezequiel Galli quien luego recordó: “tienen las máquinas que incorporamos: tienen motoniveladoras, tienen retros, tienen equipos completos para gestionar los caminos rurales.”

Ezequiel Galli hizo mención al déficit económico que dice haber recibido el intendente Wesner y que además quedó expuesto en la última Rendición de Cuentas. Para responder a esto se retrotrajo hasta el año 2015 cuando él asumió el gobierno después de ocho años de gestión de José Eseverri.

“Lo dijeron nuestros concejales en el Concejo Deliberante, de los últimos dieciséis años el peor déficit de todos fue el del 2015, el que yo heredé. El de aquel año fue un 220% más del que quedó para este año. Nosotros priorizamos y el sistema de salud nos llevó a tener muchísimos gastos que no teníamos contemplados, la tremenda inflación que tuvimos nos llevó a tener obviamente una gestión compleja desde lo económico y desde lo financiero”, expresó Galli.

Sobre el tema agregó, “el déficit que teníamos lo teníamos previsto, sabíamos como gestionarlo. También uno piensa que quedó Eugenia Bezzoni en la secretaría de Hacienda así que no había sido tan mala. Si se criticaba el déficit y la secretaria de hacienda sigue siendo la misma después de un cambio de gestión es porque no fueron tan malas las decisiones que se tomó desde el área económica de la municipalidad.”

“Yo si dejo un Secretario que venía de antes es porque venía haciendo las cosas bien, entonces eso para mí fue una gran tranquilidad”, resumió Galli y destacó además que le generó tranquilidad que el Concejo Deliberante haya aprobado la Rendición de Cuentas del año pasado.

Al volver sobre el tema déficit manifestó: “nosotros tuvimos dos déficits en ocho años: 2019 y 2023. Fueron los únicos 2. Los otros seis fueron en los ocho años anteriores.”

Al recordar el año 2015 cuando asumió dijo: “no podíamos comprar una caja de biromes, no podíamos comprar nada. La cola de acreedores, de los proveedores que venían a cobrar facturas que no habían sido cargadas en el sistema daba vuelta por todo el Palacio Municipal. Entonces realmente estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos.”

También Galli aprovechó la entrevista para repasar lo hecho desde 2015 al 2023. “Hicimos 1100 obras en 8 años. Obras de todo tipo, de lo que se te ocurra: cloacas, gas, agua corriente, asfalto, cordón cuneta, loteos, viviendas”, indicó Galli que ahí aprovecho para defender el cuestionado programa de viviendas TUVI.

“Salió mal una parte del programa. Tuvimos grandes problemas con la empresa, y nos hicimos cargo del tema y nos pusimos a trabajar para solucionarlo. El programa TUVI estaba pensado para la clase media, la clase laburante, que pudiera pagar una cuota un poquito más alta que un alquiler. Se hicieron un montón de viviendas”, dijo sobre el cuestionado programa nacido en su gestión y suspendido en la administración Wesner.

Al hablar de viviendas también lanzó cuestionamientos a las actuales autoridades y también criticó lo que se había hecho antes de 2015 cuando él llegó al gobierno. “En materia de viviendas ellos, en campaña, prometieron 100 viviendas por año, llevamos seis meses y yo todavía no vi ninguna”, aseguró.

Tras eso volvió hacia atrás y repasó: “en materia de viviendas nosotros pudimos terminar el Pikelado, pudimos dejar el barrio UOCRA en el 98% para finalizarlo y hoy está terminado. Barrios por todos lados que estaban abandonados por gestiones anteriores, gestiones provinciales anteriores que iniciaban una obra y la paraban al año o menos. Yo paso hoy por los barrios donde terminamos las viviendas y veo que son barrios conformados, con gente ya viviendo, con familias viviendo y eso te da un placer enorme.”

En el tramo final de la charla, Ezequiel Galli hizo mención a las causas judiciales que se realizaron en el tramo final de su gestión. En el caso de la resonante causa Terrenos dijo, “la verdad que hubo ahí un aprovechamiento político del tema. Yo tengo la tranquilidad, y está claro en el expediente, de que yo no tengo nada que ver y la Municipalidad no tiene absolutamente nada que ver con ese tema. El tiempo nos está dando la razón, no hay ningún vinculo de la Municipalidad con esa causa. Fue un tema entre privados y tendrá que actuar la justicia como siempre lo dijimos. Siempre fuimos respetuosos de la justicia, del accionar de la justicia y para nosotros es una tranquilidad enorme.”

“Poder andar por la calle y en ocho años no haber tenido ninguna denuncia en contra es una gran tranquilidad”, cerró.

