“Wesner es el mejor alumno de Milei”, dijeron los concejales gallistas

El Municipio tiene 3500 millones de pesos de superávit y no responde a las necesidades básicas de los olavarrienses. “En vez de invertir en mejorar la calidad de vida de los vecinos, ponen la plata en plazos fijos”, expresaron en un comunicado lo concejales gallistas del bloque PRO-ERF.



Desde el Bloque de concejales PRO-ERF analizaron los más de seis meses de gestión de Maximiliano Wesner, y los retrasos en materia de obras públicas, salud, educación y salarios municipales se encuentran claramente en deterioro.



“Notamos que en el actual intendente hay un discurso para sus militantes que difiere con la realidad. Se vive criticando al gobierno nacional y en Olavarría copian las mismas formas de gobernar que tanto cuestionan. Por eso sentimos que Wesner es el mejor alumno de Milei”, sentenciaron los ediles.



Seguidamente informaron que “los números a los que se tuvo acceso, nos dicen que hoy el Municipio tiene 3500 millones de superávit y no responde a las necesidades básicas de los olavarrienses. En vez de invertir en mejorar la calidad de vida de los vecinos ponen la plata en plazos fijos”.



“Lamentablemente se dejaron de ver las obras públicas con recursos propios del Municipio de Olavarría. Hoy el porcentaje del presupuesto que se destina a esto es casi nulo y así lo refleja el sistema RAFAM”, continuaron.



Los concejales remarcaron que “no tenemos dudas que lo más interesante para nuestros vecinos es colmar la demanda de necesidades básicas que hoy están en gran parte insatisfechas. Además de la falta de obra pública, es de público conocimiento la falta de medicamentos en el sistema de salud, el mal estado de los caminos rurales y los salarios a la baja de los empleados municipales”.



Por último, le solicitaron al actual intendente “que comience a realizar algo de lo mucho que prometió en la campaña electoral del año pasado. No vemos las viviendas que iban a construir, los espacios verdes no son lo bello que eran hace un tiempo atrás y lamentablemente son cada vez más los vecinos que nos dicen que hoy Olavarría está triste y fea”.

