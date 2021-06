Por las escrituras del PIO V la Unión Industrial reprochó dichos de Julio Valetutto

El último lunes, el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio Julio Valetutto realizó declaraciones donde responsabilizó a «la burocracia» de la Provincia por la demora en la escrituración de los Parques Industriales y en particular del PIO V.

En una entrevista que el lunes publicó El Popular, el funcionario municipal dijo que los tramites para la escrituración «se están retrasando en la Provincia. Este proceso lleva más de cinco años y es un tema que trasciende a los intendentes. Hace diez años que los propietarios no pueden contar con los títulos, pero ya estamos en la instancia final. Pero no sé por qué se tardó tanto. En una oportunidad fui a la Provincia y se me comunicó que era la octava vez que perdían parte del expediente. No hay eficiencia y como se puede ver, todo ese empleo público no ha podido sacar las escrituras que reclaman los empresarios. No han producido resultados en todo este tiempo pero ahora se nos dice que está en la instancia final, como dije»

Esos dichos fueron este miércoles respondidos por el integrante del Departamento de Parques Industriales de la Unión Industrial local, Jorge Sobarzo quien habló en Lu32 y calificó de «desafortunadas» las declaraciones del funcionario de Galli a quien le dijo que para funcionar “necesitamos funcionarios que hagan menos crítica y más autocrítica sobre la tarea que desempeñan. Necesitamos que nos resuelvan situaciones puntuales y no funcionarios que nos digan de quién es la culpa, necesitamos que cada funcionario de lo mejor desde el lugar que ocupa y así no hay dudas que las soluciones van a llegar”.

Sobarzo amplió diciendo que “el lunes el Secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, en un intento de quitarse responsabilidades, hizo declaraciones a mi entender desafortunadas diciendo que las escrituras están demoradas por la burocracia de la Provincia. Este particularmente es un trámite que particularmente hace más de un año lo venimos siguiendo viendo cada paso que da y por cada oficina que pasa, tanto Municipal y Provincial. Desde la Unión Industrial tenemos la posibilidad de tener contacto directo con gente de la Provincia y la verdad que nos hemos encontrado con gente predispuesta y que se interiorizan con el problema. Siempre buscan que el trámite siga su curso».

Sobarzo volvió a Valetutto y dijo «fue un comentario desafortunado porque este expediente, en el último año, estuvo diez meses en el Municipio y dos en Provincia, es más hoy está en el Municipio y ARBA espera las correcciones que se observaron».

Allí el integrante de la Unión Industrial indicó que ARBA en el marco del expediente ordenó una serie de correcciones y hace dos meses que espera que el Municipio «lo devuelva».

Contextualizó Sobarzo «hace 11 años que uno viene invirtiendo con recursos propios en un lugar que todavía no tiene papeles, pero más allá de garantizar con estos papeles que el predio es propiedad de uno, lo importante es acceder al financiamiento. Cuando uno se radica en Parque Industrial tiene muchas inversiones por hacer que a veces exceden la capacidad que tiene uno de dinero y entonces necesita apoyarse con financiamiento que, en este caso, nosotros hace 11 años que no hemos podido acceder al crédito para realizar inversiones”.

Agregó que el problema más grave es en el PIO V aunque pasa lo mismo en la ZALO, Los Fresnos y otros puntos empresariales de la ciudad.