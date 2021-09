¿Por qué los corredores necesitan CRM para los comerciantes?

¿Qué es CRM?

La definición de CRM significa Customer Relationship Management. Al automatizar los procesos, CRM ayuda a establecer una comunicación más eficiente con los clientes, evitar errores en el trabajo y, como resultado, venderles más. Según las estadísticas, la implementación de un sistema CRM aumenta los ingresos comerciales anuales en un promedio del 20%, pero eso no es todo. Los beneficios de la implementación de dicho sistema se extienden a todos los procesos dentro de la empresa, ya que se reducen los costos y aumenta la eficiencia del trabajo.

Los programas de CRM existen desde mediados de la década de 1990, pero solo se han vuelto populares durante esta década. Los CRM son sistemas potentes que consolidan todos los datos de sus clientes y clientes potenciales en un solo lugar. CRM registra y analiza todas las llamadas, correos electrónicos y reuniones y, como resultado, mejora el servicio al cliente, impulsa las ventas y aumenta los ingresos

Que es Forex CRM y por que los corredores lo necesitan

Forex CRM es un software desarrollado exclusivamente para corredores de divisas. Los corredores interactúan a diario con miles de traders por cientos de razones (promociones, soporte, ventas, etc.) y todo esto solo es posible en tal escala gracias a Forex CRM, que simplifica el servicio al cliente mediante la automatización de procesos.

Forex CRM también es un motor de ventas para cualquier corredor, ya que facilita la búsqueda de nuevos clientes. Además, el sistema ayuda al equipo a mantener un contacto constante con los comerciantes existentes y garantiza la máxima retención de usuarios.

Veamos los beneficios del software Forex CRM que lo convierten en una gran solución para los negocios de forex:

Optimización del proceso de venta

Forex CRM lo ayuda a optimizar su proceso de ventas y administrar las relaciones con sus clientes. Además, la integración de CRM con su plataforma de corretaje le permite encontrar clientes potenciales rápidamente y convertirlos en clientes leales también rápidamente. Forex CRM también brinda a los operadores acceso a una plataforma multifuncional que brinda todo, desde servicios externos hasta servicios de corretaje.

Planificación eficiente

Con Forex CRM, los corredores pueden programar fácilmente sus actividades de ventas y marketing. Puede ingresar las tareas diarias que deben realizarse y su CRM no olvidará recordárselo. Esto ayuda a los corredores a ahorrar tiempo y estar siempre un paso por delante.

Informes fáciles de usar

Los corredores que compran CRM para Forex obtienen una potente gestión de ventas y un sistema de informes inteligente. CRM proporciona estadísticas sobre su negocio de divisas basadas en parámetros como el historial de operaciones, el comportamiento de los operadores, la satisfacción del cliente y otros. Todos los datos en dichos sistemas están organizados de una manera intuitiva de entender.

Centro de información

El CRM, también conocido como sistema de gestión de corredores, actúa como una plataforma única. Puede almacenar de manera conveniente mucha información sobre clientes potenciales y comerciantes para poder usarla más tarde para tareas importantes.

Seguimiento de KPI

CRM muestra datos en tiempo real sobre los comerciantes por KPI, como clientes potenciales, oportunidades, ventas, etc., en una plataforma unificada y con muchas funciones. Estos KPI, indicadores clave de rendimiento, son muy útiles para desarrollar su negocio de divisas.

Necesito un CRM de Forex, ¿Dónde puedo conseguirlo?

Entonces, ha visto lo vital que es Forex CRM para un corredor. Por supuesto, puede ir y hacer que su equipo construya el sistema internamente durante varios años, con una gran inversión de capital. O puede elegir una solución SaaS probada que sea rentable y utilizada por empresas líderes en la industria, siempre actualizada y segura: B2Core CRM.

B2Core es un CRM de Forex líder para corredores. Está desarrollado por B2Broker, un conocido proveedor de tecnología y liquidez. B2Broker ofrece una amplia gama de soluciones diseñadas para ayudar a los corredores a mejorar sus operaciones y realizar su potencial de crecimiento.

B2Core es la solución que realmente puede mejorar el desempeño de su firma de corretaje. Es la plataforma perfecta para clientes individuales y corporativos, así como para su back office. Con B2Core puede optimizar sus operaciones y aumentar su potencial de ingresos.

Conclusión

Con un buen CRM de Forex, su empresa de corretaje puede operar de manera más eficiente y efectiva. Con un sistema de este tipo, ya no obtendrá los datos de contacto de sus clientes incorrectos, y sus gerentes de ventas ya no competirán por un cliente debido a la falta de comunicación interna adecuada.

