Por un voto, se aprobó una polémica Tasa resistida por el campo en Azul

Ph: Infocielo.

En una reñida votación, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes de Azul convalidó modificaciones a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, aprobada días atrás en sesión preparatoria, que autorizó la puesta en marcha de la Tasa por Servicios Esenciales, una contribución impulsada por la gestión municipal entrante que era férreamente resistida por sectores del campo.

En las puertas del municipio, se concentraron dirigentes rurales locales, provinciales y nacionales. Hasta la ciudad llegó el titular de Carbap, Horacio Salaverri y Martín Salgado, director de Sociedad Rural Argentina para acompañar a la mesa de enlace local. No estuvo presente el titular de la SRA, Nicolás Pino, quien finalmente no pudo asistir pero se refirió al tema en una entrevista en el canal América 24: “Han generado una nueva tasa de impuestos en base al precio del gasoil, no solo para el campo sino para toda la comunidad económica de Azul. Si la política de intendentes y gobernadores va a ir por esos lados, no entendimos nada” advirtió.

En el recinto, se dieron cita los concejales y mayores contribuyentes. Todo el arco opositor – UCR, PRO, vecinalismo y GEN- se abroqueló tras la idea del mayor contribuyente Omar Lozardo, exdecano de la Facultad de Agronomía de la UNICEN, quien propuso devolver el proyecto de ordenanza a la comisión de presupuesto para ser rediscutido, de forma participativa, con actores de la comunidad.

La idea se encontró con la resistencia del Frente de Todos que responde al intendente electo, Nelson Sombra. A través de la presidenta del HCD, Inés Laurini, explicó en más de un oportunidad que solamente era potestad de la asamblea debatir y proponer modificaciones a la norma pero no volver a girar la ordenanza preparatoria a comisión. Tras varios minutos de discusión reglamentaria y los alcances de la palabra “pronunciamiento”, surgió una nueva alternativa planteada desde la oposición.

El concejal del PRO, Ramiro Ortiz, planteó una moción para pasar a un cuarto intermedio por una semana y que la discusión sea resuelta por la nueva composición del Concejo Deliberante (a sabiendas que las nuevas mayorías beneficiarían a la oposición).

La solicitud fue votada de manera nominal y el resultado fue 17 a 16. En ese marco, sorprendió el voto del mayor contribuyente sugerido por el concejal Nicolás Cartolano, quien no se plegó a los votos de su espacio y votó en contra. Pese a esa situación – el Frente de Todos que responde al intendente electo, Nelson Sombra, consiguió los números suficientes (tuvo el acompañamiento del espacio que responde al intendente saliente Hernán Bertellys y del bloque Nuevo azul que comanda el exjefe de Gabinete Alejandro Vieyra).