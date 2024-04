Productores rurales se reunieron en Recalde: “los caminos están detonados en esa zona”

Productores rurales autoconvocados de la zona RN N° 226 se reunieron en el transcurso de la semana pasada con autoridades policiales en un encuentro que se llevó adelante en el club de la localidad de Recalde.

Preocupación por el inicio de la temporada de caza que, históricamente, aumenta los hechos de inseguridad en el ámbito rural.

Pablo González, vocero de los productores autoconvocados, habló con En Línea Noticias y repasó lo que se conversó durante la reunión.

De la reunión participaron la delegada municipal de Recalde, Claudia Ricci; el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Cruz Arouxet; representantes la Jefatura Zonal de Delitos Rurales, de la Comando de Prevención Rural (CPR) y el Jefe de la Estación Departamental Olavarría.

Sobre la presencia de productores rurales de la zona, Pablo González destacó: “la verdad felicito a los productores que se van animando a participar, a exponer, a comprometerse en la zona donde ellos viven, y comentar y manifestar lo que está pasando en cada lugar y tirar la problemática sobre la mesa, y trabajar sobre eso.”

En materia de seguridad, los productores rurales de la zona mencionaron que “como punto flojo” aparece “la falta de prevención.” Al respecto las autoridades policiales presentes informaron que tanto desde la Jefatura Departamental como así también desde la Jefatura Zonal de Delitos Rurales “se está trabajando en conjunto para que durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, reforzar con un móvil más y personal, para que esa zona tenga la prevención que tenga que tener”, expresó Pablo González.

“Lo que más preocupa es el arranque de la caza de la liebre dado que ahí se potencia todo: lo que es cazadores, no cazadores, abigeato y robos en algún establecimiento”, agregó Pablo González.

Durante la reunión – según reseñó González – las autoridades de Coopelectric le explicaron a los presentes las fuertes consecuencias sobre las red eléctrica que provocaron los distintos temporales que azotaron al Partido de diciembre a la fecha. Este mismo planteo Coopelectric lo realizó, en otra reunión, con autoridades de la Sociedad Rural de Olavarría.

“Todavía siguen trabajando sobre eso, porque el desastre fue bastante grande”, expresó González quien dijo que la gente de Coopelectric “todavía no puede hacer pie” para atender las consecuencias que provocaron los fenómenos climáticos.

Pablo González dijo que también se habló sobre la red vial en esa zona y fue categórico: “los caminos rurales están detonados en esa zona.”

Explicó González: “hemos sufrido dos lluvias grandes y tenemos lo que es está semana y la semana que viene lluvias muy importantes. Si sigue este mal tiempo no vamos a tener camino en el invierno, la verdad que los caminos están detonados” y reveló el autoconvocado: “ahí se comentó que hay una preocupación ahí en el sector de que hay pibes que no están llegando a la escuela por el tema de la combi que no estaría pasando en tiempo y forma. La otra dificultad es que el mal estado de los caminos hace que los padres no puedan llevar a sus hijos a la escuelas, es un tema que preocupa en Recalde, Iturregui y Espigas.”

En materia de seguridad, además de lo acordado con autoridades locales, Pablo González indicó que existe una posibilidad de que la pase operativa del Drone destinado a seguridad rural dispuesto por la provincia de Buenos Aires, tenga su base operativa en Olavarría. “Para nosotros es una herramienta importante en la parte preventiva y es sumar un elemento más a lo que ya tenemos. No sólo para la preventivo de abigeato sino que se puede usar para otro tipos de cosas. Para nosotros la parte de tecnología es importante, es lo que se viene de acá para adelante. Que quede el drone acá sería un gol de media cancha”, dijo González.

La próxima reunión de este grupo de productores rurales autoconvocados está programada para mediados del mes de mayo y se llevará adelante en una estancia ubicada sobre la RN N° 226.