Profundo dolor por la muerte de Antonella, unas 200 personas se manifestaron en el centro

Por la tarde y con la presencia de la pareja y la suegra de la joven asesinada en manos de su ex cuñado en la madrugada de este domingo se realizó un fuerte reclamo en la sede de la Comisaría Primera.

Estuvieron presentes en el Paseo Jesús Mendía funcionarias municipales, concejales del Frente de Todos, de Foro Olavarría, militantes e integrantes de varias agrupaciones políticas y también vinculadas a los feminismos.

Yessica Almeida señaló que, «sabemos que las medidas no sirven, que es la misma mujer violentada la que debe andar peregrinando por la justicia para tener un poco de cuidado. Porque el botón antipánico sigue siendo un numero de Whatsapp y no existe porque apretas y la policía no llega. Te piden que retengas al violento, la familia lo tuvo que retener para que la policía se lo lleve. Esto es un femicidio porque a Antonella la matan por querer defender a su hermana. Esto no se aguanta mas.»

Almeida reveló las múltiples denuncias que tenía el acusado de asesinar a Marcela Antonella Gómez de 19 años para con su hermana.

En la comisaría primera se vivieron momentos de tensión cuando los familiares de Marcela Antonella Gomez golpearon las ventanas para manifestar su dolor por el hecho que le constó la vida a la joven.

