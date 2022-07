Provincia busca continuar un proceso de Regularización Dominial y abre un periodo de oposición

Desde este miércoles, y por tres días, la La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, cita a cualquier persona que tenga que formular oposición a la Regularización Dominial de más de una treintena de inmuebles tal lo establece la Ley 24.374 Art. 6° Incs. “e”, “f” y “g”.

Aquellos que deban realizar una oposición deberán presentarse, por escrito, ante el R.N.R.D. N° 1 del Partido de Olavarría con domicilio en calle San Martín y Rivadavia, Municipalidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Horario de atención: Lunes a viernes 8 a 12

Listado

1) 2147-78-1-7/2019. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 26 – Mz. 26B – P. 8; Domicilio: JUNIN 2572. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MORO EDGARDO JOSE – VIDALI OSVALDO JOSE.

2) 2147-78-1-2/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. F – Ch. 575 – Mz. 575C – P. 22; Domicilio: ISLAS MALVINAS 5040. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MAILHARRO ANIBAL MARTIN.

3) 2147-78-1-3/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 135 – Mz. 135F – P. 24; Domicilio: DEAN FUNES 1568. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CAMPOS MANUEL.

4) 2147-78-1-4/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. K – Ch. 998 – Mz. 998X – P. 19; Domicilio: SANTIAGO DERQUI 2481. Localidad: SIERRAS BAYAS. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: GALLASTEGUI ANGEL – S.A. CIA. ARG. CEMENTO POR.

5) 2147-78-1-5/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 186 – Mz. 186E – P. 12; Domicilio: MOYA 4433. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MOCCERO EDUARDO DOMINGO.

6) 2147-78-1-41/2017. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 147 – Mz. 147D – P. 11; Domicilio: LAPRIDA 3841. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: SCHMIDT GERONIMO.

7) 2147-78-1-79/2017. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. E – Ch. 446 – Fr. 1 – Mz. 446B – P. 16; Domicilio: CALLE 20 1753. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MONTAÑEZ OSVALDO ANIBAL.

8) 2147-78-1-30/2017. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. L – Ch. 1055 – Fr. V – P. 12E-12D; Domicilio: LOS FUNDADORES 1045. Localidad: COLONIA SAN MIGUEL. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: ECHEVERRIA JOSE.

9) 2147-78-1-101/2017. Nomenclatura Catastral: Circ. XIII – Sec. A – Mz. 32 – P. 14-15-16; Domicilio: CALLE 15 S/N°. Localidad: ESPIGAS. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: LUDUEÑO RICARDO – PILIA ANTONIO EFISIO LUIS – VALDES DE RIVAS TOMASA.

10) 2147-78-1-6/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 131 – Mz. 131E – P. 3; Domicilio: MERLO 3544. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MICHAUD MABEL INES.

11) 2147-78-1-7/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. E – Ch. 450 – Fr. IV – P. 6; Domicilio: CALLE 136 1780. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: SAEZ RAUL ALBERTO.

12) 2147-78-1-9/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 39 – Mz. 39C – P. 16; Domicilio: COLLINET 1807. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: DEFEO ELVIRA MANUELA.

13) 2147-78-1-10/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 50 – Mz. 50E – P. 9; Domicilio: SAN LORENZO 3657. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría.Titular/es de Dominio: MOYA VIRGINIA MARIA – GUITARTE ALICIA – GUITARTE ROLANDO – GUITARTE DELIA ATILIA – GUITARTE MARIA ESTHER – GUITARTE MANUEL FRANCISCO – GUITARTE AURORA VIRGINIA – GUITARTE MARIA ELENA – GUITARTE ANA MARIA – ARMENDANO AMERICA AURORA.

14) 2147-78-1-11/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 14 – Mz. 14E – P. 8B; Domicilio: JUNIN 3659.Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: DE BARBARA DE GRACIA OLGA BEATRIZ – DE BARBARA DE GRACIA SILVIA NOEMI – DE BARBARA DE GRACIA INES ANGELA – DE GRACIA PILAR.

15) 2147-78-1-12/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. H – Ch. 727 – Mz. 727AM – P. 6A; Domicilio: CALLE 203 2570. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: ESPERON DE ALESSIO ANGELA EDIT.

16) 2147-78-1-13/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. F – Ch. 572 – Mz. 572AB – P. 18A; Domicilio: DORREGO 4639. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: LOUGE JUAN MARIA.

17) 2147-78-1-14/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. B – Mz. 100 – P. 1e; Domicilio: ALVARO BARROS 3118. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CATTORINI JORGE CARLOS – DI PASQUO AMELIA.

18) 2147-78-1-15/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 39 – Mz. 39B – P. 16; Domicilio: COLLINET 1719.Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: TAVERNA OSVALDO CARLOS.

19) 2147-78-1-16/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. D – Ch. 399 – Mz. 399W – P. 9; Domicilio: CALLE 19 3735. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CALANDRA BERNARDO ALFREDO – BELTRAMELLA IRMA MABEL.

20) 2147-78-1-17/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. D – Ch. 398 – Mz. 398K – P. 14; Domicilio: SARGENTO CABRAL 471. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CASTROVINCI SALVADOR.

21) 2147-78-1-18/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 127 – Mz. 127D – P. 2D; Domicilio: SAAVEDRA 3287. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: D’IMPORZANO MADARDO DANIEL -CASTRILLO ELBA HILDA.

22) 2147-78-1-19/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. G – Ch. 602 – Mz. 602AJ – P. 19; Domicilio: MENDOZA 1602.Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: ORTIZ JOAQUIN.

23) 2147-78-1-20/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. F – Ch. 573 – Mz. 573BH – P. 18; Domicilio: TIERRA DELFUEGO 3836. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CAMPLONE NESTOR HUMBERTO -CANALICCHIO DOMINGA GIBILMANNA – FOSSATTI NIDIA TERESITA – CANALICCHIO FRANCISCO HUMBERTO -CAMPLONE NORA DEL CARMEN.

24) 2147-78-1-21/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. E – Ch. 447 – Mz. 447AK – P. 2; Domicilio: JUAN XXIII 2120. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: FALABELLA RICARDO ENRIQUE – MENCHACAANTOLIN ESTEBAN.

25) 2147-78-1-22/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 145 – Mz. 145D – P. 13; Domicilio: ROQUE SAENZ PEÑA 3865. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: BAHL ROBERTO JOSE.

26) 2147-78-1-23/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 186 – Mz. 186C – P. 1; Domicilio: AV. TRABAJADORES 4502. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: MOCCERO EDUARDO DOMINGO.

27) 2147-78-1-24/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 152 – Mz. 152C – P. 20; Domicilio: BERUTTI 1262 Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: PALAVECINO ORFILIO MARCIANO.

28) 2147-78-1-25/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. F – Ch. 568 – Fr. 1 – P. 49; Domicilio: BARRIO CECO C/128 . Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE OLAVARRIA.

29) 2147-78-1-26/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. D – Qta. 131 – Mz. 131F – P. 17; Domicilio: MERLO 3533. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: VIVINETTO CARMELA – ABDALA ENRIQUE AMERICO – CATANIA DE ABDALA CARMEN – PIETRAFESA VICTOR CARMEN – ZANELLI DE NASELLI NELLY HAYDEE.

30) 2147-78-1-28/2022. Nomenclatura Catastral: Circ. I – Sec. C – Qta. 15 – Mz. 15F – P. 13; Domicilio: GUISASOLA 3918. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría.Titular/es de Dominio: BALDANA JUAN – BALDANA ERNESTO – BALDANA CELIA – BALDANA MARCELINA VICTORIA – SALLIES ROGELIO ARTURO – SALLIES LELIA DOLLY – SALLIES HUGO OSCAR – BALDANA ARGENTINA HAYDEE – BALDANA FRANCISCO – BALDANA EVER NELLY BALDANA ETHEL BELLE.

31) 2147-78-1-16/2021. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. F – Ch. 575 – Mz. 575AD – P. 15; Domicilio: LEBENSHON 4667. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: RIVAS ARMANDO.

32) 2147-78-1-8/2019. Nomenclatura Catastral: Circ. II – Sec. E – Ch. 447 – Mz. 447AT – P. 13; Domicilio: MAIPU 4623. Localidad: OLAVARRIA. Partido de Olavarría. Titular/es de Dominio: ERROBIDART JOSE MARIA.