Psicología de los tragamonedas: Cómo influyen la música y el diseño en nuestro comportamiento

Hoy en día, la psicología se utiliza en prácticamente todos los ámbitos para persuadirnos o seducirnos a los humanos para que hagamos algo que no haríamos sin esas influencias con conocimientos lógicos.

Ya empieza con la distribución de los supermercados. Los humanos tendemos a mirar más hacia la izquierda, por eso, por ejemplo, nos guían por el surtido del supermercado en sentido contrario a las agujas del reloj. Al principio siempre están los artículos menos relevantes con ofertas especiales y sólo en algún punto intermedio se encuentran los alimentos básicos. Además, cuanto más grande es el carro de la compra, más inclinado está el comprador a comprar más; de lo contrario, el carro parece bastante vacío.

Los casinos tienen una estructura muy parecida. Aunque en un casino tradicional no se le lleva necesariamente en una dirección determinada, también se utilizan trucos especiales. Éstos sirven principalmente para

Prolongar su estancia

Ponerle en un estado de ánimo relajado

Centrar su atención en un solo juego

Accionar la tragamonedas varias veces sin pensar

Efectos de iluminación mágicos

En cuanto entra en un casino, entra en una sala sin ventanas. Es posible que no se haya dado cuenta porque el casino está iluminado desde dentro con todos los colores. La razón es muy sencilla: nuestra biología es tal que, en cuanto oscurece, nos relajamos. Basta con prestar atención cuando oscurece fuera. La tenue luz del día inicia nuestra fase natural de descanso. Sin embargo, gracias a nuestra vida moderna, cada vez estamos más alejados de este ritmo diario natural. Pero el efecto sigue siendo el mismo. Sin embargo, va un paso más allá con la ausencia de ventanas. Mientras no puedas mirar por una ventana, no podrás calcular cuánto tiempo pasas en el casino. Esto es bastante intencionado, ya que en el mejor de los casos te quedas en el casino el mayor tiempo posible y simplemente te olvidas del tiempo.

Con un casino online, estos efectos de luz no se producen y siempre puedes mirar por la ventana. Sin embargo, la luz de la pantalla de los teléfonos inteligentes y las tabletas reduce los niveles de melatonina y, a cambio, aumenta la excitabilidad del jugador.

El poder de los colores

Los casinos suelen tener una decoración relativamente oscura, pero los efectos luminosos más excitantes proceden de las máquinas tragamonedas, junto con una iluminación bien pensada para evitar que parezca demasiado lúgubre. El truco consiste simplemente en llamar la atención mediante el contraste claro-oscuro.

Por su propia naturaleza, los colores brillantes y llamativos, como el amarillo, el rojo o el naranja, atraen nuestra atención. Por el contrario, los colores oscuros tienden a registrarse en nuestra percepción de forma más subconsciente. En las tragamonedas, incluidas las tragamonedas online, el fondo suele ser oscuro. Esta elección de diseño tiene sentido porque dirige su atención al campo de juego con los rodillos. Si está interesado en ver estos elementos de diseño, puede echar un vistazo a juegos gratuitos como Congo Cash.

Mientras te sientas en una silla extremadamente cómoda delante de una tragamonedas en un casino, pronto dejarás de estar completamente concentrado en el juego. La silla está diseñada para ser tan acogedora que no querrá levantarse de ella. Aunque ya no sepas qué hora es, toda tu atención se centra en las tragamonedas en un ambiente por lo demás oscuro con colores brillantes. Como mucho, si aún tienes una copa en la mano, el mundo a tu alrededor va desapareciendo poco a poco. Así, por un lado, entras en un estado de relajación y, por otro, en pocos minutos no hay nada más que tú y la tragaperras que tienes delante.

Diseños sofisticados

El progreso tecnológico también ha dejado su huella en las tragamonedas. De unos gráficos más o menos torpes se ha pasado a verdaderas animaciones para las tragamonedas de hoy en día. Tanto el tema como el diseño son inmensamente importantes para atraer de nuevo la atención de la tragamonedas y que el jugador muestre así interés por la tragaperras. Cualquier cosa que se mueva y parezca visualmente atractiva actuará como un imán. Por ejemplo, los ojos en las ranuras o los temas son un imán absoluto como los jugadores. Cuando uno pasa por delante de una tragamonedas, no puede evitar mirar a los ojos de un gráfico. Cuantas más animaciones tenga una tragamonedas, más interesante parecerá.

Esto también encaja con la nueva generación. Aunque hay relativamente pocos Millenials o jóvenes de la Generación Z, ya han crecido con la animación por ordenador. En consecuencia, los desarrolladores de juegos están haciendo un seguimiento con gráficos en 3D, así como con diseños absolutamente nuevos. Así, por ejemplo, los campos de juego pueden diseñarse como una especie de tablero de juego en 3D en el que los personajes desaparecen en el suelo y reaparecen con cada giro del campo de juego. Esto no tiene nada que ver con una tragamonedas tradicional, pero tampoco podrás apartar la vista de ella. Cuanto más rápido sea el resultado del giro, más rápido se te pedirá que lo actives más a menudo.

El diseño de sonido

Los sonidos y la música ya se utilizan en muchos ámbitos para influir en el comportamiento de las personas. También en el casino se pone música diferente según la zona de juego. En la zona de póquer, suena una música más bien tranquila, mientras que en la zona de tragamonedas suena una música rítmica. Cuanto más rápida es la música, más probable es que el jugador vuelva a activar la tirada rápidamente, sin pensar.

Otros efectos sonoros incitan al jugador a jugar, dándole la sensación de haber recibido una recompensa. Las tragamonedas siempre utilizan un efecto de sonido especial cuando se produce una ganancia, que siempre se toca en la gama de notas Do. Este tono especial suena agradable al oído humano. Incluso si la ganancia es sólo de unas pocas monedas, el jugador tiene la impresión de haber conseguido una gran ganancia. Esto puede mejorarse con animaciones gráficas adecuadas.

Conclusión

En resumen, la psicología de las tragamonedas es un viaje fascinante al mundo del comportamiento humano y cómo influyen en él el diseño, la música y otros factores de los casinos. Tanto si cruzas las puertas de un casino físico como si juegas en un casino online, el entorno está cuidadosamente diseñado para mantenerte enganchado y sumergido en la experiencia de juego.

Así que, la próxima vez que esté en un casino o jugando a las tragamonedas en línea, recuerde que la experiencia es mucho más de lo que parece a simple vista, o a simple oído. Comprender estos aspectos psicológicos puede proporcionarle una apreciación más profunda del mundo de las tragamonedas y de cómo influyen en nuestro comportamiento.

