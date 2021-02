¿Qué es Alta Gula?

Alta Gula es un proyecto planeado y desarrollado desde cero en Olavarría. Se encuentra vigente desde Julio de 2020 con la intención de agrupar las ofertas gastronómicas de cada localidad y presentarselas al visitante en forma de catálogo, donde puede observar comercios por tipo de comidas, por localidad, etc. Previo a la pandemia la idea venía desarrollándose y con los acontecimientos sucedidos terminamos de confirmar la importancia y la necesidad de la ciudad cuente con un servicio digital que sea sencillo de

usar para cualquier edad, desde los más jóvenes hasta personas mayores que no se encuentran 100% familiarizados con la tecnología. Al no estar pensada como una aplicación móvil, es posible visualizarla con cualquier pantalla con acceso a internet, sin necesidad de instalar nada. Es decir, desde el celular, pc, smart tv y tablet sin necesidad de que los usuarios descarguen una aplicación o pierdan tiempo registrándose para realizar su pedido.

¿Cómo funciona?

Por ejemplo, un cliente ingresa desde su teléfono a www.altagula.com.ar, selecciona un local acorde a su gusto y al hacerlo se presentan, en forma de carta digital, los productos junto a la descripción y precio. El cliente decide su pedido, selecciona un medio de contacto y se comunica directamente al local de comidas. El resto es comunicación entre cliente y vendedor.

¿Con qué intención fue creada?

Notamos que en la ciudad gran parte de los locales gastronómicos se oponen al uso de aplicaciones de delivery online, y que el principal medio de ofertas son las redes sociales como Instagram, o Facebook, donde en horario pico para pedir comida (antes del almuerzo y de la cena) la red se inunda de imágenes y listas de precios que en cuestión de minutos se pierden con la interacción de dichas redes. Actualmente esto continua, sumado a la publicación de ofertas sobre las “historias” de estas redes sociales, publicación que deja de estar visible luego de 24 hs. Otro punto clave, estas publicaciones pierden una gran cantidad de potenciales clientes ya que las redes sociales son utilizadas, en gran medida, por público joven. En resumen, vimos que todos los locales de comida publican sus cartas o productos a través de imágenes que deben subir todos los días, con

el extra de actualizar los precios de estas continuamente por la realidad del país (trabajo de edición de imagen, muchas veces realizado por un tercero, lo implica un costo más).



Con Alta Gula! los comercios adheridos cuentan con una carta digital que pueden asociar a estas redes sociales, ahorrándose el trabajo de estar publicando continuamente sus precios o productos, con acceso a un único lugar para hacer modificaciones de su carta, a la vez que forman parte del catálogo que reúne las ofertas gastronómicas de la ciudad.



¿El servicio tiene costo para los locales gastronómicos?



La resistencia al uso de estos servicios lo notamos en el costo que implica para un comercio poder utilizarlo. A veces exagerados (como comisiones por cada venta), y a veces poco consistentes en cuanto a precio/calidad. En Alta Gula! el servicio es gratuito.



Quienes se adhieren hacen uso de la carta digital y forman parte del catálogo que se muestra a los visitantes. La carta digital incluye:

Acceso vía QR (ideal para los tiempos que corren)

Categorías ilimitadas

Ítems ilimitados

Horarios de atención

Ubicación (entrega al cliente las coordenadas por GPS para llegar a tu local)

Contacto (llamadas, whatsapp)

Panel de administración

Estadísticas mensuales (cantidad de contactos recibidos por llamadas o whatsapp, cantidad de gente que ingreso a ver tus productos)

El único costo existente es para quienes necesiten utilizar una segunda carta de productos, como puede ser el caso de restaurantes. En esos casos, el local tendrá dos tipos de cartas digitales, la de delivery (gratuita), y la de salón (personalizable con colores e imágenes de cada comercio).

¿Cómo funciona una carta digital?



La carta digital se alcanza accediendo a altagula.com.ar, o bien via QR

SE COLOCA EL CÓDIGO QR, EN LAS MESAS O EN EL ACCESO DE TU NEGOCIO.

EL CLIENTE ESCANEA CON SU MÓVIL EL CÓDIGO QR

EL CLIENTE ACCEDE A TU PRODUCTOS Y PRECIOS.

Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado, que puede almacenar los

datos codificados, en este caso una carta online. Mediante este, tus clientes podrán

consultar la carta de tu local o restaurante con solo escanear el código con la cámara de

su movil. Se puede imprimir, enviar por whatsapp, usar en publicidad… se puede utilizar

como uno prefiera. 

¿Qué nos diferencia de las app de pedidos?

Nos diferencia la experiencia del usuario interno y externo, es decir de los locales con delivery y los potenciales clientes. Las aplicaciones de delivery online son empresas intermediarias entre el local gastronómico y el cliente. En Alta Gula! la intención es llevar esos clientes directamente al menú actualizado y a los medios de contacto de cada local.



Los locales adheridos tienen el control total de su negocio. Cargan y actualizan su menú, su teléfono, whatsapp y ubicación, que dentro del sitio se muestran como botones. Esto junto a la carta de productos es lo único que necesita el cliente para hacer un pedido, evitando la parte más oscura que debemos entregar a este tipo de aplicaciones por el simple hecho de utilizarlas: ubicación y datos personales (letras chicas de las políticas de

privacidad). En pocas palabras, no capturamos información de los usuarios o del equipo con el que acceden, ni exigimos usuario y clave para utilizar el servicio.



¿El sitio incluye solo ofertas de Olavarria?

No, hay locales gastronómicos de Olavarria, Loma Negra y Sierras Bayas. La intención es llevarlo a otras localidades para extender su uso y dar una herramienta gratuita a los comercios gastronómicos que, por la realidad que estamos viviendo, es muy útil para llegar a potenciales clientes.

¿Desde dónde puedo comenzar a utilizarlo?

Accediendo a altagula.com.ar y presionando el botón que se encuentra en el pie de página que indica “Quiero ser parte”. Es fácil y simple como realizar pedidos desde el portal!

Nuestras redes: Facebook: Alta Gula! / Instagram: @altagulaolav

