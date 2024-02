«Que se vote la emergencia no significa que el 1 de marzo se puedan cubrir todos los servicios»

Lo remarcó Marcelo Sequeira, delegado de la UTA en TUBUS, tras haberse votado la emergencia del transporte público de pasajeros. Dijo que el servicio tal cual está hoy no alcanzará en el inicio de clases.

Tras haberse votado la emergencia del transporte público de pasajeros de Olavarría, en la primera sesión extraordinaria del HCD, los choferes a traves de su delegado Marcelo Sequeira señalaron que, «ahora estamos más tranquilos y entendiendo que los concejales se pusieron toda la altura de las circunstancias, que era lo que estábamos reclamando.»

Dijo que los choferes no hicieron política sino que salieron a salvar las fuentes laborales, y en ese sentido advirtió que, lo «primero que queremos poner en conocimiento de la población, más que nada de los pasajeros, de que esto no va a ser un cambio de un día para el otro. Tienen que entender eso. ¿A qué me refiero? A que no nos enfrentemos o no nos enfrenten con esto, con los pasajeros, porque esto empieza a ser un debate entre todos, que si mañana arrancamos con los 30 colectivos, que si la semana que viene está todo el servicio, no. Esto va a llevar un tiempo que por ahí, más que nada, también lo tendrían que anunciar las empresas.»

Sin embargo Sequeira indicó que, «de nuestro lado, el personal está. Por ahí falta el tema colectivos, todo eso, que va a llevar un proceso importante, porque tienen que entender que hay más de 20 colectivos que están desguazados y que están siendo usados de repuesto para lo que hoy está en funcionamiento.»

En ese sentido señaló que, «el servicio está garantizado como viene hasta ahora. No te sabría decir que vamos a salir con más frecuencia o con más cantidad de colectivos. Vamos a ver la decisión que toma ahora el empresario.»

Finalmente Sequeira remarcó que, el servicio tal como se esta prestando ahora no cubre la demanda del inicio de clases, dijo, «no queremos que empiece una guerra entre trabajadores, que entienda la gente de que esto no es que hoy se declaró una emergencia de transporte público y mañana vamos a salir todos a trabajar, imposible.»

