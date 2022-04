Raúl Kuhn a Ezequiel Galli: «Hubiera esperado un comportamiento de hombría de bien»

El ex Delegado Municipal de Hinojo dijo que el proceso electoral de Hinojo no fue «honesto y trasparente»

Este jueves el ahora ex Delegado de la localidad de Hinojo, Raúl Kuhn cargó duramente contra el gobierno municipal, principalmente contra el Intendente, el Secretario de Gobierno y el propio Subsecretario de Gobierno.

Las declaraciones del abogado Raúl Kuhn fueron formuladas al programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao en Radio M en el marco de haberse conocido que por decisión del Intendente fue desplazado de su cargo pese a que fue el ganador de la consulta popular de elección de delegados.

«No me imaginaba este desenlace. Los hechos se van confirmando, Claudio Rojas que es un empleado de 20 años de la delegación estará dos meses hasta que designen a Aguilar, el candidato que no participó de la elección», empezó diciendo Kuhn.

Más adelante expresó sobre la decisión de Ezequiel Galli, «me duele porque no me parece un proceso honesto y transparente. Me duele porque si bien el decreto habla del 40 % de participación, 20 días después no me parece la decisión correcta. Los vecinos están afectados por la decisión» y dijo que en lo personal está, «muy afectado, creo que no merecía esto por los años que llevo trabajando».

Agregó, «hubiera esperado un comportamiento de hombría de bien, mas honesto al proceso y no con este desenlace lamentablemente».

«Uno sabía que este proyecto de elección de delgados no tuvo el resultado esperado, por eso la participación fue menor. Pero no fue menor en Hinojo nomas. En todas las delegaciones, afortunadamente en Espigas y Recalde con menos población el porcentaje fue alto», analizó.

Sobre la baja participación agregó, «nosotros somos un vecino más, somos apartidarios, no contamos con recursos. La elección no fue publicitada».

«Acepto la decisión del intendente, pero no corresponde», resumió.

Para Kuhn lo sucedido, «raya la honestidad, la ética y el buen nombre porque si hubo algo que reprochar hubo cinco años de tarea».

Y cerró: «me hubiesen dicho en enero que no me postule y hago otra función, otra tarea. Tengo 27 años en la municipalidad».

