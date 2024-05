Recortes a las universidades: El CIN calificó como “inadmisible y provocador” el acuerdo entre Milei y la UBA

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con la adhesión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, calificó como “inadmisible y provocador” al acuerdo que llegaron este miércoles el gobierno nacional y la Universidad Nacional de Buenos Aires.

En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un duro comunicado luego de que el gobierno de Javier Milei aprobara aumentos del 270% en los gastos de funcionamiento para la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

En el texto del CIN, se destaca que “la actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Asimismo, remarca que “resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”.

Por este motivo, es que el resto de las universidades exigen inmediatamente una resolución para que “garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”. Y resalta: “Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas”.

En otro pasaje del texto, el CIN asegura que rechaza "cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios".

Por último, el Comité Ejecutivo resolvió “quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.