Revelaron qué vacunas Anticovid provocaron más efectos adversos entre los bonaerenses

Fuente: Diario El Día / La Plata

Desde el Ministerio de Salud bonaerense, publicaron un Boletín Epidemiológico, donde se detalla cuáles fueron las vacunas contra el coronavirus que tuvieron una mayor cantidad de efectos adversos en las personas.

La cartera conducida por Nicolás Kreplak, registró una «situación del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y otras infecciones respiratorias agudas; morbilidad de eventos de notificación obligatoria; vigilancia de dengue y otros arbovirus”.

A su vez, definió a un “evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización (ESAVI)” como “cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico”.

En una de esas afirmaciones, señalan: “desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación COVID-2019 hasta el 11 de abril de 2023 fueron notificados 21.698 ESAVI al Sistema de Información Integrado Argentino (SIISA) posteriores a la aplicación de 44.174.4431 dosis en distintos puntos territoriales de vacunación en la Provincia de Buenos Aires, incluyendo la vacunación con Sputnik V, Astrazeneca/Covishield, Sinopharm, Moderna, Pfizer y Cansino”.

De esos 21.698 efectos secundarios atribuibles a la inmunización contra el virus, 1.107 fueron considerados como graves de acuerdo a los parámetros médicos. La vacuna que más reacciones adversas provocó fue la AstraZeneca/Covishield, con 411. En segundo lugar se ubica la Sputnik V con 265, seguida de cerca por Sinopharm, que cierra el podio con 214.

