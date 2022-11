Revisan la sentencia para los tramos FABI y LOSA de Monte Peloni II

Desde el 11 de noviembre, al termino de las audiencias por el juicio La Huerta, el TOF de Mar del Plata revisa la sentencia sobre los casos F.A.B.I y L.O.S.A, juzgados durante el proceso Monte Peloni II (2017-2019). Para este proceso el tribunal está compuesto por los jueces Luis Imas, Nicolás Tossseli y Enrique Méndez Signori. Lo cual no es un detalle menor porque agrega complejidad extra y volveremos sobre este punto más adelante.

Recordemos que se trata de las detenciones y apremios sufridos por trabajadores de la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales (FABI) de Hinojo durante mayo de 1976. Y los secuestros y torturas a operarios, gremialistas y a un abogado de la fábrica L.O.SA. en Olavarría. Esas detenciones habrían conformado la estrategia de las empresas para evitar la sindicalización de sus trabajadores. En la sentencia de 2019, TOF de Mar del Plata, decidió absolver a los imputados por estos crímenes. El tribunal de primera instancia entendió que estos no incurrían en lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anuló las absoluciones de Julio César Tula, Horacio Rubén Leites, Néstor Omar Vapore, Juan Carlos Luján y Argentino Alberto Balquinta.

El tribunal revisor consideró que los hechos probados relativos a la detención y privación ilegítima de libertad de varios obreros, presentados por la defensa como hechos policiales comunes, fueron en realidad delitos de lesa humanidad realizados en el marco del plan sistemático de represión. Casación resolvió reenviar al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata para que revise la sentencia.

No se trata de un nuevo juzgamiento sino de una revisión. Y aquí lo complejo del asunto puesto que esta operatoria no tiene protocolo previsto por lo cual las partes deberán ponerse de acuerdo y los jueces determinar como y cuando se sustancia.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la querella de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Manuel Marañón solicitaron que se evalúe la prueba video grabada pero que no se reproduzca otra vez todo el proceso. Los alegatos deberán presentarse idénticos.

El detalle no menor del que hablamos anteriormente tiene que ver con que, el único juez que integro el tribunal de origen de la sentencia es el Dr Luis Imas, los jueces Alfredo Ruíz Paz y Víctor Bianco se jubilaron. Este hecho permite a las defensas sostener y reclamar que este tribunal es nuevo, que estos jueces no estuvieron en el debate anterior y por lo tanto no pueden valorar la prueba de la que no participaron, que si deciden trasmitir todo el material se trataría de un nuevo juzgamiento y esto constituye una vulneración a los derechos de sus defendidos. Además, insisten en que se debería esperar los planteos (quejas) que aún están en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El TOF de Mar del Plata deberá resolver estas cuestiones en las próximas audiencias.

