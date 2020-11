Rey cercano

Escribe Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

Con el domingo 22 de noviembre de este 2020 cerramos el año litúrgico, celebrando la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XI en la Carta Encíclica “Quas Primas”. Jesucristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, él reina en las personas con su mensaje de amor, justicia y servicio. Su Reino es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres.

“El Reino de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, es Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz», de «cercanía y ternura», Es un Pastor lleno de amor para su rebaño. Lo apacienta y cuida, busca a la oveja perdida, cura a la herida y enferma .Jesús no es un rey a la manera de este mundo: para Él reinar no es mandar, sino obedecer al Padre, entregarse a Él para que se cumpla su diseño de amor y de salvación. Lo que Jesús nos pide hoy, realizar las obras de misericordia con la cuales Él ha realizado el Reino. Haciéndonos concretamente prójimo de los hermanos que piden pan, vestido, acogida, solidaridad. Y si verdaderamente amamos a ese hermano sentiremos el impulso de compartir con él lo más precioso que tenemos, «es decir al mismo Jesús y su Evangelio». Sigamos las huellas de los santos, imitemos su fe y su caridad, para que también nuestra esperanza se llene de inmortalidad. No nos dejemos distraer por otros intereses terrenos y pasajeros. Y nos guíe en el camino hacia el Reino de los Cielos la Madre, Reina de todos los Santos” (Papa Francisco 23/11/2014).

Si el Reino de Jesús nos muestra su “cercanía y su ternura” podríamos preguntarnos: ¿Qué es la ternura? Y el mismo papa Francisco nos responde: “Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. Es Dios mismo quien nos promueve y espera que desarrollemos las capacidades que nos dio”.

Celebrar a Jesús, Rey del Universo es apostar al amor porque: “Es el «amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad». (Fratelli Tutti Carta-Encíclica, papa Francisco).

Mirando al Rey nos sentimos motivados a realizar las obras de misericordia. No te rindas ; animate a “soltar” el bien que hay en tu corazón practicado la cercanía y la ternura una y otra vez en lo cotidiano y ese Reino del que Jesús es Rey, será visible a los hermanos y se extenderá hasta el final de los tiempos abriéndote la eternidad. El padreJosé María Rodríguez Olaizola, sj, con su poesía “ No te rindas ” nos anima a seguir actuando con misericordia sembrando esperanza:.“No te rindas. / Porque sigues siendo capaz/ de luchar, de reír, de esperar, / de levantarte las veces que haga falta. / Tus brazos aún han de dar/ muchos abrazos, y tus ojos/ verán paisajes hermosos. No te rindas. / Que hay quien te ama/ sin condiciones, / y te llama/ a creerlo”

