RN N° 3: Presentaron las cifras de siniestralidad en el tramo Monte-Azul

Fuente: Diario El Tiempo

El viernes pasado en horas de la mañana en la Hemeroteca «Miguel Oyhanarte» de Casa Ronco de la ciudad de Azul se realizó la presentación de las nuevas cifras accidentológicas de la Ruta 3 en el tramo que va de Monte hasta Azul durante el año 2022.

En la oportunidad estuvieron presentes autoridades de Fundación CEDA, integrantes de la agrupación de vecinos autoconvocados por la Autovía Ya, de Estrellas Amarillas y el presidente del Centro Empresario de Azul.

En primer lugar, el presidente de Fundación CEDA, Guillermo Andrich, agradeció la presencia de los medios de comunicación y de los referentes de las distintas organizaciones.

«Estamos presentando la nueva actualización de las cifras de accidentes sobre la Ruta 3. Y quiero también hacer extensivo el agradecimiento a los Bomberos voluntarios sobre todo de Cacharí y Olavarría que siempre nos acompañan y que son normalmente los primeros que asisten a las víctimas», expresó.

A su turno, el Dr. Ramón Noseda hizo un repaso por toda la tarea realizada y contó: «En el año 2008 iniciamos este trabajo para lograr la concreción de una autopista en la Ruta Nacional 3 dado el alto índice de siniestralidad en el tramo Monte-Azul donde muchos vecinos de nuestro partido perdían su vida. La población local y de partidos vecinos como Olavarría, Rauch, Tandil y Las Flores dio un testimonio real firmando un petitorio para entregar a las autoridades nacionales y provinciales. Esas cincuenta mil firmas fueron el aval necesario para demostrar que cuidar la vida humana de nuestros ciudadanos es una necesidad real de los derechos humanos, poder transitar por rutas confiables y seguras en el territorio de nuestra argentina».

«Nuestro petitorio desde el 2012 fue entregado en mano a todos los presidentes argentinos y gobernadores de la provincia de Buenos Aires que pasaron por tan honorables cargos, como así también a los candidatos de los distintos partidos políticos que participaron en todas las elecciones. Todos manifestaron el compromiso de hacer los esfuerzos necesarios para concretar la ansiada obra. Y Fundación CEDA para testimoniar su petitorio de reclamo instaló en agosto del año 2012 al ingreso de la ciudad de Azul un cartel de ruta que testimonia la siniestralidad de la misma demostrando que la no ejecución de la autopista acumula estos resultados: 2006-2012 accidentes 113, 2006-2022, 309; 2006-2012 heridos 227, 2006-2022, 559; 2006-2012 muertos 83, 2006-2022, 201», detalló.

En esa misma línea el integrante de Fundación CEDA apuntó a la falta de respuestas de la dirigencia política y remarcó: «Estamos perplejos de la actitud de nuestros políticos y funcionarios. Porque la política no sirve si no escucha los reales reclamos de la sociedad. Fundación CEDA continuará peticionando ante las autoridades como indica la Constitución Nacional y nuestro cartel de siniestralidad seguirá acumulando datos de accidentes, heridos y muertes hasta que se concrete la obra de la autopista. Y cuando esté terminada la autopista celebraremos la vida y homenajearemos a los caídos que murieron por la negligencia de funcionarios y políticos».

Más adelante admitió que hasta ahora no les ha llegado información oficial de Vialidad Nacional acerca de la obra que meses atrás se reactivó en algunos tramos de la Ruta 3: «La última información que tuvimos fue por parte del anterior gobierno cuando nos invitaron, después de una puesta en escena, porque se iba a realizar la autopista y que no se logró».

Por otro lado, este medio consultó a Andrich sobre las expectativas que tienen en relación a la audiencia que mantendrán con integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación y este manifestó: «En principio iba a ser el 28 de abril, pero ahora se está corriendo para los primeros días de mayo y ahí vamos a mostrar todos estos datos que venimos recolectando y la realidad de los usuarios de las distintas rutas».

«Sabemos que todos están en conocimiento del tema y no vamos con la expectativa de traer una solución, pero sí de mantener vigente el reclamo», agregó.

Sobre los avances de la obra de construcción de la autovía que se anunció recientemente indicó que: «Se está trabajando en los mismos sectores que se había comenzado durante la gestión anterior que son dos kilómetros en Las Flores y ocho kilómetros entre el Río Salado y Monte donde se está haciendo un movimiento de suelo. Hubo una comunicación que salió en los medios de parte de Vialidad Nacional donde se indicó que se va a recomenzar la obra sin el sistema anterior de la participación público-privada, sino que lo va a hacer Vialidad Nacional pero no están especificados los plazos. Y hay un monto indicado que se aprobó en el presupuesto, pero tampoco sabemos si se va a ejecutar la totalidad».

«El reclamo de Fundación CEDA es al Estado argentino, no es a un gobierno en particular. Desde el año 2012 que se viene reclamando permanentemente al que esté en el gobierno en ese momento, pero no estamos a favor ni en contra de ningún partido político. Estamos solicitando que la obra se haga. Y lo que nos llama mucho la atención es que cada administración deja de lado lo que hizo la anterior y hace algo nuevo. Habrá que llamar a gente que sabe que indique cual es el mejor sistema que se puede adaptar a la realidad nuestra y de una vez por todas comenzar la obra porque si no vamos a estar parando y arrancando con cada cambio de administración y así no la vamos a hacer nunca», añadió.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp