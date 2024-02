Robaron en distintas dependencias municipales

Todo lo reveló el concejal Carlos Coscia, concejal de Juntos.

Este miércoles el bloque de concejales de Juntos reveló que se registraron robos en distintas dependencias municipales y califican de «llamativo» el silencio oficial.

«Sabemos que en las últimas semanas robaron en los Centros de Día 4 y 7 y “Casa del Adolescente”. Les faltaron televisores, aires acondicionados, otros electrodomésticos y mercadería para los vecinos del barrio, además de haberles destruido las instalaciones”, denunció Carlos Coscia en una gacetilla que además está acompañada de fotos.

“Al día de hoy no sabemos por qué desde la gestión Wesner no comunicaron nada respecto al robo en las dependencias municipales. No queremos ser mal pensados y creer que quisieron ocultarlo, pero no nos dejan otra opción. Queda demostrado que hoy en Olavarría no se salva nadie en materia de seguridad y cualquier vecino, lamentablemente, puede ser una víctima”, agregó.

Al mismo tiempo señaló que “todos los días vemos en los medios alguna noticia relacionada a un hecho delictivo y los vecinos te cuentan con preocupación las medidas de seguridad que toman en sus casas para que no les roben lo que tienen”.

“¿Qué está haciendo el Municipio? ¿Refuerza las cuadrillas? ¿Está en contacto con la Policía Bonaerense? Desde que asumió esta gestión no se sabe qué han hecho en materia de seguridad”, concluyó Coscia, quien además anunció que el Bloque está elaborando un Pedido de Informe para presentar en los próximos días.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp