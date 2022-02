Robo en plena tarde: “Estuvimos dos horas para hacer la denuncia, es todo muy lento”

Archivo

Robo a plena luz del día en una casa ubicada en Ituzaingó 2700. A pesar de ser una zona transitada nadie vio nada. Marcelo Clais, víctima del robo, habló con Claudia Bilbao en “Desayuno con Noticias” por RADIOM (FM103.9)

¿Cómo sucedieron los hechos?

Ocurrió en un horario bastante inusual, uno siempre piensa que te van a robar de noche, pero ocurrió entre 13:45 y 14:45 cuando mi señora salió con mis hijos a realizar unos trámites a Coopelectric. Fue en un rato, mi señora siempre está porque es ama de casa, y yo generalmente vuelvo tipo 15 hs porque trabajo de corrido.

Vivimos en Ituzaingó entre Gral. Paz y San Martín, un lugar muy transitado. Rompieron la puerta del garaje, una ventana lateral de aluminio que da al patio, que la habíamos colocado hace unos días, rompieron la traba y entraron por ahí. Pero subieron un vehículo a la vereda. Me llama la atención, que nadie haya visto nada, tenemos arena a un costado de la entrada, están las huellas. Anduvimos averiguando por cuenta propia en la cuadra anterior y posterior a mi domicilio, revisamos las cámaras. Hay un geriátrico al que robaron hace poco, a pesar que aportaron fotos y vídeos no encontraron a nadie. La policía me dijo ‘la verdad que no sabemos dónde buscar una camioneta’ y cosas así.

¿Qué buscaban los delincuentes?

La verdad es que el robo fue en muy poco tiempo y nos llevaron tres televisores, una Playstation 4, un iPad que mi hijo lo usaba para estudiar, y otras cosas chicas. La policía nos dijo que lo electrónico es lo más rápido de vender. Todavía estoy pagando uno de los televisores, voy pagando la quinta cuota, algo de 14 mil pesos. Son cosas que haciendo un gran esfuerzo tiene cualquier laburante, pero lo compras una vez, no para reponer cada vez que te roban.

¿Qué más te informó la policía?

La verdad es que nunca me había pasado, no tengo ni idea de cómo se maneja la policía. Estuvimos dos horas para hacer la denuncia, es todo muy lerdo, teniendo en cuenta que las primeras horas deben ser cruciales. La Policía Científica estuvo hasta las ocho de la noche, han encontrado muchas huellas y tienen una bastante clara, pero hay que compararla con gente que haya tenido delitos y eso lleva un tiempo, y las cosas en el mercado pueden ser vendidas con mucho más rapidez, un televisor que sale cien mil pesos se vende en treinta mil pesos, hay gente que compra cosas robadas.

¿Crees que la policía podrá hacer algo?

La chica que me tomó la denuncia me dijo que se hacen allanamientos todos los días, por lo general las encuentran. Quizás existe la posibilidad de recuperar algo. Yo tengo las boletas de todo.

¿Se acercó la Subsecretaría de Seguridad del Municipio?

No, nadie. Ese día cuando llamé al móvil, vinieron dos patrulleros y más tarde vino la Policía Científica y nada más.

¿Hay casas linderas a tu domicilio?

Sí, tengo vecinos por todos lados, y a una cuadra de mi casa hay cámaras de seguridad, una entre Gral Paz y Cnel Suárez y otra entre San Martín y Belgrano. Las estamos revisando, pero son cosas que no sé si me corresponden, pero uno las hace en el momento, y sobre todo si la policía te dice ‘no sé por dónde buscar’, ‘debe ser alguien que te tiene bronca’ y cosas así. Yo hace 3 años que vivo ahí y nunca me han tocado nada. Es ilógico que te digan esas cosas, estos hechos delictivos se tienen que investigar.

¿Qué dicen los vecinos?

A la vuelta de mi casa hay un hombre que siempre está afuera, fui a preguntarle si había cámaras por la zona, y me terminó contando que hace tres semanas le habían robado la liquidación de un trabajo y tampoco pasó nada, es complicado

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp