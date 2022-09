Roger Federer se despide del tenis con una carta pública

(FILES) In this file photo taken on October 24, 2017 Switzerland’s Roger Federer celebrates after winning against Frances Tiafoe of the US at the Swiss Indoors ATP 500 tennis tournament in Basel. – Swiss tennis legend Roger Federer is to retire after next week’s Laver Cup, he said on September 15, 2022. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Roger Federer anunció hoy su retiro del tenis con una carta publica en sus redes sociales con agradecimientos para su esposa, hijos, familiares, amigos, rivales y el público que lo aclamó en todas las canchas en donde jugó, al tiempo que anuncia una última presentación en la Laver Cup de la ATP, que se jugará la semana próxima en Londres.

La carta completa de Federer es la siguiente:

«De todos los regalos que me ha dado el tenis en los últimos años, sin duda, ha sido toda la gente que me he encontrado por el camino. Amigos, rivales y los fans que me ha dado el deporte en esta vida. Hoy quiero compartir algunas noticias con todos ustedes.

Como saben muchos de ustedes, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuando es el momento de terminar mi carrera competitiva.

«La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no será en Grand Slams ni en el circuito ATP.

Esta es una decisión agridulce, porque echaré de menos todo lo que el circuito me ha dado, pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero a mí mismo una de las personas más afortunadas de la tierra. Me fue dado un especial talento para jugar al tenis y lo hice a un nivel que nunca hubiera imaginado. Y por más tiempo de lo que hubiera pensado que sería posible.

Quiero dar especialmente las gracias a mi increíble esposa Mirka, que ha vivido cada minuto conmigo. Ella me arropó antes de las finales, ha visto incontables partidos incluso estando embarazada de ocho meses. Quiero dar también las gracias a mis cuatro maravillosos hijos, que me han apoyado siempre ansiosos por explorar nuevos lugares y crear recuerdos maravillosos en este viaje. Ver a mi familia apoyándome desde las tribunas es un sentimiento que apreciaré para siempre.

También quisiera dar las gracias y el reconocimiento a mis queridos padres y a mi querida hermana, que sin ellos esto no hubiera sido posible.

Un enorme gracias a mis antiguos entrenadores, que siempre me guiaron en la dirección correcta. ¡Han sido maravillosos!. Al Suiss Tennis (Federación Suiza) que creyó en mí como jugador joven y me propiciaron un inicio ideal.

Quiero dar realmente las gracias y reconocimiento a mi maravilloso equipo: Ivan, Dani, Roland y particularmente a Seve y Pierre, que me dieron los mejores consejos y siempre han estado ahí para mí. También a Tony por gestionar mi carrera de forma tan creativa durante 17 años. Todos son increíbles y he amado cada minuto con ustedes.

Quiero dar las gracias a mis leales sponsors, que fueron realmente compañeros. Y a los equipos y torneos que realmente trabajan duro en el ATP Tour, que nos dan la bienvenida a todos nosotros con amabilidad y hospitalidad.

También quiero dar las gracias a mis rivales en la pista. He sido muy afortunado de jugar muchos partidos épicos que nunca voy a olvidar. Peleamos de forma justa, con pasión e intensidad. Siempre di mi máximo para respetar la historia de este deporte. Me siento extremadamente agradecido. Nos empujamos los unos a los otros y juntos llevamos el tenis a nuevos niveles.

Sobre todo, debo darle un agradecimiento especial a mis increíbles fans. Nunca sabrán la gran fuerza y confianza que me habéis dado, el sentimiento inspirador de caminar por estadios y pabellones llenos. Ha sido una de las grandes emociones de mi vida. Sin ustedes, estos éxitos me hubieran hecho sentir solo, en lugar de lleno de alegría y emoción.

Los últimos 24 años en el circuito han sido una aventura increíble. Lo que a veces parecía que duraba 24 horas, fue tan profundo y mágico que pareció como si hubiera vivido una vida entera. He tenido la inmensa fortuna de jugar delante de ustedes en 40 países distintos. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, y sobre todo me he sentido increíblemente vivo. A través de mis viajes he conocido a mucha gente maravillosa, que serán amigos para siempre. Ellos sacaron tiempo de sus ocupadas agendas para venir a verme jugar y animarme en todo el mundo. Gracias.

«Cuando mi amor por el tenis empezó, yo era un alcanza pelotas en mi ciudad natal, Basilea. Solía mirar a los jugadores maravillado. Eran como gigantes para mí. Ahí empezó mi sueño. Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y empecé a creer en mí mismo. Los pequeños éxitos me dieron confianza y fue mi camino hacia el viaje más maravilloso que me ha llevado hasta estos días.

De modo que quiero dar las gracias a todos desde lo más hondo de mi corazón, a cada uno alrededor del mundo que me ha ayudado a conseguir que los sueños de un joven alcanza pelotas suizo se convirtieran en realidad.

Finalmente, para el tenis: Los quiero y nunca los dejaré».

