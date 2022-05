«Sabemos que hay partidos políticos tratando de meterse en el Colegio de Abogados»

La abogada María Fernanda Giménez busca convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia del Colegio de Abogados Departamental Azul. Para esto encabeza un grupo de trabajo que competirá en las elecciones del 12 de mayo próximo donde buscará ganarle a la lista que encabeza el actual presidente, el tandilense Gastón Argeri.

En Olavarría, durante una recorrida, Giménez quedó involucrada en papelón sin precedentes cuando por orden del Colegio de Abogados no pudo usar las instalaciones de la Asociación de Abogados en el barrio Mariano Moreno para reunirse con abogados y abogadas que se preparaban para conocer las propuestas de la lista que encabeza y que también integran los olavarrienses Marcelo Bianco, Melisa Del Valle, Pablo Acosta, Raquel Bricka, Fabián Barone, Sergio Volante y también Soledad Bero.

A solas con En Línea Noticias, María Fernanda Giménez dejó algunos conceptos respecto a la gestión que proyecta al frente del Colegio de Abogados de Azul.

En Línea Noticias: ¿Cómo surge la lista que encabezas?

María Fernanda Giménez: La semana que viene están las elecciones en el Colegio de Abogados de Azul y nosotros nos organizamos hace un tiempo con un grupo de trabajo, de amigos en realidad y empezamos a notar que necesitábamos un cambio. Empezamos a trabajar a organizarnos y así fue como después surgió la idea de mi candidatura. Nosotros lo que queremos mejorar es un Colegio con una conducción más horizontal, no tan presidencialista y que el Consejo Directivo empiece a tener un poco más de protagonismo, hoy si uno no le da intervención al Consejo las localidades se quedan sin voz. Ahí es donde uno tiene que empezar a retomar, que la dirigencia recaiga sobre el Consejo y que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades con todas las ciudades. Vemos la necesidad de que el Colegio, que no siempre se sucedan los mismos dirigentes y que las presidencias vayan rotando por las distintas localidades. Estas elecciones son excepcionales, tenemos un Consejo que se renueva un ciento por ciento dado que no hubo elecciones de medio término por la pandemia y tenemos que hay una candidata mujer que nunca hubo en la historia del Colegio, siempre fue presidido por hombres y tampoco hubo candidatas. También tenemos la particularidad de un presidente con reelección que nunca hubo en la historia del Colegio. Propiciamos que se siga con la alternancia, que haya cambios y haya más dirigentes. Podemos tener otros dirigentes y cuando nosotros no estemos haya otros dirigentes con intereses de participar.

En Línea Noticias: Además de estar encabezada por una mujer ¿Cuál es la conformación de la lista?

María Fernanda Giménez: La lista es cincuenta y cincuenta en relación de hombres y mujeres. Eso hace también al compromiso que la mujer tiene en la institución. La mayoría de las que nos acompañan son mamás, como yo, y eso significa dejar un poco la familia para dedicar nuestro tiempo a la colegiación.

En Línea Noticias: Hubo rumores de que el actual Presidente intentaba centralizar en Tandil –de donde es oriundo – un Departamento Judicial y crear un nuevo Departamento Judicial.

María Fernanda Giménez: Yo creo que esa idea, que fue de otro tiempo, ya tiene que estar superada si nosotros dividimos el Colegio nos perjudicamos todos, porque somos pocos matriculados. Somos un Colegio pequeño y si nos dividimos, las voces nuestras no van a llegar a ningún lado. Como infraestructura a nivel gobierno creo que pueda ser procedente. Si uno pregona la integración, no existe esa chanche. Retomar sobre esa idea es volver sobre un fantasma que estuvieron en otros tiempos.

En Línea Noticias: ¿En todo el Departamento Judicial hay intervención del Poder Político en la participación y en la elección de los abogados?

María Fernanda Giménez: Nuestra lista es apartidaría. Yo por ejemplo no milito en ningún partido político y la mayoría de la gente que integra la lista tampoco. La idea es llevar al Colegio una lista apartidaría solamente con los intereses. Si nos pasó que notamos que hay presencia política, tenemos candidatos que se han bajado por ese tema. Anda la política dando vueltas y no nos gustaría que el Colegio tenga la intervención de la política. Creo que tiene que estar al margen y la idea es que no haya intervención política. Sabemos que hay partidos políticos tratando de meterse en el Colegio de Abogados.

En Línea Noticias: ¿Se buscará reactivar la obra del Polo Judicial de Olavarría?

María Fernanda Giménez: Tenemos como objetivo priorizar y volver a impulsar el Polo Judicial que está paralizado. Hay que trabajar para todas las localidades, queremos trabajar para todos. Acá en Olavarría y el edificio judicial en Tandil vamos a trabajar para que se concreten, son las dos obras que están paralizadas. La idea es continuarlas y retomarlas, dependemos de lo que es provincia. Yo creo que si se retoman las conversaciones con el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados puede activar y si uno hace las gestiones se puede haber respuestas favorables.

En Línea Noticias: ¿Cómo observan el funcionamiento de la justicia en nuestro Departamento Judicial?

María Fernanda Giménez: Hay distintas realidades en las once localidades. Hay Juzgados de Paz donde no hay jueces nombrados, hay Tribunales de Trabajo donde hace falta el nombramiento de jueces. En Olavarría, Tandil y Azul hay vacancias para que se resuelvan y generar un ida y vuelta con el Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia. El destinatario que es la sociedad, el justiciable tenga beneficios con la justicia y tenga las respuestas a tiempo. Los tiempos de la justicia tiene que ver con cargos vacantes, es una problemática de toda la provincia. Hoy la tecnología avanzó muchísimo sobre la profesión, la pandemia favoreció todo lo digital. Más allá de fomentar estas herramientas sino también para nuestras capacitaciones. Hoy necesitamos volver a la presencialidad, volver a encontrarnos y volver a ser amigos. No nos vemos, no nos encontramos, hemos perdido las reuniones y saber cuáles son las realidades. Los abogados que juraron en pandemia tienen que saber qué hacer, para eso debería el Colegio fomentar la integración y ahí se ve la falla. La tecnología nos acerca y nos aleja al mismo tiempo, y el Colegio tiene que estar presente para volver a unirnos y reestablecer los vínculos.

Las elecciones

El próximo 12 de mayo los abogados de la matrícula -se estima un padrón actual superior a los 1400 asociados domiciliados en las once ciudades que forman parte de esa entidad- podrán votar tanto en la sede de Avenida Perón entre De Paula y Moreno de Azul como en las mesas que a tal efecto se montarán en Olavarría, Tandil, Rauch, Benito Juárez, Las Flores, General Alvear, General La Madrid, Laprida, Bolívar y Tapalqué.

Teniendo en cuenta que por la pandemia de COVID-19 no se llevaron a cabo los comicios de medio término en el Colegio de Abogados departamental, en esa convocatoria a realizarse la semana venidera se elegirán a todos los integrantes del Consejo Directivo. También, a los del Tribunal de Disciplina y a los delegados y el Revisor de Cuentas para la Caja de Previsión Social para Abogados.