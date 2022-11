Salaverri: “La sequía en la provincia empeoró y hay más de 6 millones de hectáreas afectadas”

El presidente de Carbap aseguró que al bajo perfil de agua en los suelos se le suman las altas temperaturas de los últimos días y “para colmo, las heladas tardías quemaron el poco trigo que estaba bueno”. Por otra parte afirmó que el “dólar soja 2” anunciado por el Gobierno no es más que “un parche”.

La situación de los campos en la provincia de Buenos Aires por la sequia histórica “empeoró” y afecta a unos “6 o 7 millones de hectáreas”, afirmó Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Añadió que al bajo perfil de agua en los suelos se le suman las altas temperaturas de los últimos días y “para colmo, las heladas tardías quemaron el poco trigo que estaba bueno”. Por otra parte, el titular de la entidad agropecuaria aseguró que el “dólar soja 2” anunciado por el Gobierno no es más que “un parche”.

“La situación por la sequía está peor”, contó Salaverri a Radio Provincia. “Entendíamos que iba a haber unos 42, 43 distritos que se iba a presentar en emergencia y en realidad la presentación fue por más de 60. Se ven situaciones muy angustiantes, no solo de la parte agrícola donde ya directamente se ha perdido la cosecha de trigo, sino que el gran problema que se está viendo ahora es la situación del alimento de los animales. No hay pasturas naturales. No se pudieron salvar del verano y no hay existencia de reservas para el invierno”.

Acerca de si se puede hacer una estimación de pérdidas en el sector, el titular de Carbap dijo que “desde el punto d vista agrícola se verá cuando termine la cosecha de trigo, pero diría que el gran problema va a ser también que hay pérdidas que no son mensurables en la emergencia y que tiene que ver con los contratistas. Los contratistas rurales, que alquilan los campos y que trabajan para hacer 5.000 hectáreas al año hoy no lo van a poder hacer, entonces el problema que tiene no está producido por por el costo que invirtió sino por la imposibilidad de generar recursos”.

Más de 60 partidos

Salaverri afirmó que la situación por la sequía está “peor”. “Hablamos de unos 63 distritos afectados en la provincia de Buenos Aires, si cada uno tiene un promedio de 150.000 hectáreas, entonces hay unos 6, 7 millones de hectáreas afectadas. Si bien las últimas lluvias lograron que se pueda sembrar soja en el oeste bonaerense, el problema es que en el resto de la provincia el nivel o perfil de agua está muy abajo, por debajo de los 6 metros. Si el productor siembra pero al tiempo tiene 37 grados de temperatura, el suelo de va secando y la planta no puede tomar agua”, insistió.

Mientras que a esto se le suma “algo que este año fue tremendo, se mezcló un esquema de sequía con un tema de heladas muy fuerte y muy tardía. Las últimas heladas fueron a fines de octubre, principios de noviembre, una situación irreal, eso quemó mucho trigo que estaba bueno”.

Dólar soja

Por otra parte, Horacio Salaverri consideró que la decisión del Gobierno nacional de poner en marcha a partir del lunes una nueva edición del “dólar soja” a $ 230 “es un parche”.

“Entendemos que esto es un parche, lo que se necesita es una modificación de la brecha cambiaria lo cual facilitaría la situación de todo el sector agropecuario. A nuestro entender hubo una apropiación de la soja del sector agroexportador. No tenemos inconvenientes que sean de características multinacionales pero el gobierno beneficia esas cuestiones”, indicó.

“Entendemos que esto no mejora al productor, no es una política directa que beneficie al sector agropecuario. Lo que ansiamos es una medida a largo plazo con estabilidad económica”, sentenció. (DIB) MM

