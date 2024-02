Se aprobó la emergencia del transporte público de Olavarría

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría declaró la emergencia del transporte público de pasajeros. Se trata de una iniciativa que presentó el intendente municipal, Maximiliano Wesner aunque, en el debate parlamentario, el articulado final sufrió algunas modificaciones. El debate del HCD se llevó adelante en una de las dependencias del Centro Municipal de Convenciones que funciona en el CEMO sobre la avenida Eva Perón. Todas las posturas políticas en torno a la emergencia del transporte fueron seguidas con atención por choferes de la empresa Tu Bus, que desde hace algunas semanas venían solicitando la declaración de la emergencia. El presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Federico Luis Aguilera fue quien presentó el tema e introdujo algunos aspectos al debate. Al hablar de la empresa Tu Bus, Federico Aguilera recordó una nota ingresada en el HCD donde los empresarios calificaron a la situación como «insostenible». El concejal mencionó además las reuniones que han venido teniendo con los trabajadores. El concejal Aguilera entonces definió a la declaración de emergencia como «la herramienta» para que el Ejecutivo Municipal pueda tomar medidas en el marco de la crisis del transporte público de pasajeros. Dijo Aguilera: «La herramienta necesaria es la emergencia para que el Gobierno Municipal pueda tomar las medidas necesarias tendientes a solucionar de alguna manera este inconveniente y garantizar para todos los olavarrienses la prestación del servicio, un servicio declarado por ley esencial, garantizar el funcionamiento del transporte público Olavarría y garantizar la fuente laboral de los trabajadores, nada más y nada menos.» En su discurso inicial, Federico Aguilera indicó: «los ciudadanos en general en un municipio como Olavarría dependen muchísimo de la utilización del transporte público, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados. Es un servicio que de verse discontinuado generaría un perjuicio incalculable, no en materia económica sino también en cuestiones que atañan la vida cotidiana de nuestros vecinos, porque le impide la posibilidad de desarrollarse en su ámbito laboral, en su ámbito estudiantil y poder simplemente cumplir con sus demandas básicas y necesarias».

La abogada María Guillermina Amespil, concejal de Juntos, fue quien introdujo la postura del bloque del gallismo respecto de la emergencia del transporte. En este punto, mencionó que en conjunto con el bloque de la Libertad Avanza y la UCR presentaron modificaciones al texto final de la norma sancionada.

Dijo Amespil: «el Concejo Deliberante está cediendo sus facultades al Departamento Ejecutivo en una materia esencial, pero no por eso debemos entregar una hoja en blanco.»

El texto definitivo de la Ordenanza no se conoció toda vez que debido a los cambios que se introdujeron en el debate durante la extraordinaria hubo compromiso de ingresar el nuevo texto por secretaría de manera tal que habrá que esperar la culminación del proceso administrativo y la posterior promulgación de la Ordenanza.

María Celeste Arouxet, concejal de Ahora Olavarría y representante de Javier Milei en la ciudad, explicó algunas cuestiones vinculadas con el transporte público de pasajeros. La concejala buscó en todo momento dejar aclarado que la quita del Fondo de Compensador dispuesto por el gobierno nacional no es lo que determinó la emergencia del transporte en nuestra ciudad.

«El intendente mañana tiene tratar la suba del boleto, ya lo tienen que tener analizado. El boleto no daba más. Mañana los olavarrienses tenemos que tener una respuesta, los choferes tienen que tener una respuesta, los usuarios de los micros tienen que tener una respuesta», dijo María Celeste Arouxet.

Arouxet le dijo a Maximiliano Wesner: «mañana se tiene que poner a trabajar en este tema, no podemos esperar seis meses más para saber que hacemos con el transporte.»

El concejal Hilario Galli, fue otros de los ediles que tomó la palabra, y trató de defender la gestión de Ezequiel Galli en materia de transporte público.

Dijo Galli: «cuando nosotros ingresamos en el Ejecutivo, a fines del 2015, Olavarría tenía boleto de papel. No había un solo registro de estadísticas del transporte público en la ciudad. Teníamos unidades que se prendían fuego, teníamos unidades que dejaban los ejes arriba de las rotondas. Muchas veces hemos visto en medios de comunicación a los mismos choferes protestando porque no se les abonaban los sueldos en tiempo y forma. Todo eso lo logramos solucionar. Trajimos la SUBE a la ciudad. Y no solamente la trajimos nosotros, a lo largo de todo este recorrido, un montón de ciudades más, y creo que hoy, no sé si deben quedar transporte público en alguna localidad que siga con el boleto de papel.»

Hilario Galli pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires que cambie el sistema de subsidios dado que ahora cuenta con los elementos para hacer.