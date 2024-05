Se juega la novena fecha del fútbol de Primera

La etapa local del Torneo Interligas ingresa en la fase de definiciones.

Este domingo se juega la Novena fecha. Hay ya equipos clasificados pero es bueno recordar la importancia de las ubicaciones en las posiciones finales por la localía y la ventaja deportiva, de ahí que todos los partidos tienen su importancia.

Recordamos que esta faz inicial es a una sola rueda (once fechas). donde los ocho primeros accederán a los play off. ( 1° vs.8°. 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°).

Habrá ventaja de localía ( ida y vuelta) y también deportiva. ( Se tendrá en cuenta el mejor clasificado en caso de igualdad en puntos y goles )

POSICIONES HASTA EL MOMENTO:

Estudiantes 22 puntos;

Ferro C. Sud 20;

Racing y Embajadores 18;

Municipales y El Fortín 15 puntos;

Hinojo 9;

Loma Negra 7;

Espigas 6;

Colonias y Cerros y San Martin 4;

Sierra Chica 3 puntos.

PROGRAMA:

DOMINGO 5 DE MAYO