Seambelar pidió que las vacunas pediátricas pasen de “Ezeiza a los brazos de los adolescentes”

En una entrevista radial reseñó: “siempre hay que priorizar las vacunas para los pacientes con comorbilidades, pero por el tiempo transcurrido todos los adolescentes están requiriendo a una vida normal”.

Ph: El Popular

El Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal, doctor Gastón Seambelar volvió a referirse este martes a la necesidad de comenzar a vacunar contra el Covid a los menores de edad.

Seambelar diálogo con el programa “La Primera Mañana” de Cadena 103 casi en simultaneo con el anuncio de la Ministra de Salud de la Nación que confirmaba un acuerdo con Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas. Además, la Argentina cuenta con 3,5 millones de vacunas Moderna que fueron donadas por los Estados Unidos.

Sobre estas dos vacunas expresó son “eficaces y eficientes” la población pediátrica y pidió que pasen de “Ezeiza a los brazos de los adolescentes”

“Lo que tengo más claro es que es urgente para todos los adolescentes recibir la vacuna” y fundamentó: “es inherente en el adolescente la presencialidad completa, juntarse con sus amigos, viajar y los adolescentes han sido los grandes rezagados. No se ha tenido en cuenta la salud mental. Claramente los adolescentes siguen sufriendo un montón, hace un año y medio que vienen limitados en actividades”, empezó diciendo el médico pediatra quien coincidió con el doctor Germán Caputo respecto a que en Olavarría habría 500 adolescentes con comorbilidades.

El médico expresó que en los adolescentes se ven fenómenos de trastornos de ansiedad, depresión, depresión y frustración, entre otros. “El adolescente por su naturaleza va explorando y conociendo personas, hoy los estamos obligando a relacionarse con su familia, con su burbuja”, dijo.

“El Covid con vacuna es una enfermedad leve y la vacunación les da una vida normal a los adolescentes”, expresó y pidió “traer todas las vacunas necesarias y usar los lugares necesarios para que rápidamente estén todos inmunizados”.

El anuncio de Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció esta mañana que ayer firmó un «acuerdo vinculante» con el laboratorio Pfizer para la provisión de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.



«Fruto de meses de trabajo, ayer firmé el acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis durante 2021. Resta el acuerdo final en relación a temas logísticos y a partir de allí definir el tiempo de entrega y recepción», dijo Vizzotti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.



En ese marco, anunció también que ayer se firmó el pago de las primeras 200 mil dosis de la vacuna Cansino como parte del contrato de 5.4 millones para 2021.



La ministra precisó que «todos los indicadores dan cuenta de una situación epidemiológica positiva» en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país.



Y aclaró que, no obstante, «no está resuelta la situación» pero destacó que «el esfuerzo, la campaña de vacunación y el trabajo conjunto Nación-provincias- municipios en medio del invierno está dando resultados».



Según precisó la ministra, «llevamos 9 semanas consecutivas de disminución de los casos y 7 semanas consecutivas de disminución de muertes y, en forma sostenida, de internaciones en terapia intensiva».



«Los indicadores muestran que estamos por debajo ya del peor momento de la primera ola», dijo la titular de la cartera de Salud, quien destacó que estas cifras «muestran una disminución en la tensión del sistema de salud de todas las jurisdicciones, lo que impacta en la cantidad de muertes».



Dijo además que «estamos transitando la segunda semana sin aglomerados urbanos en estado de alarma, según el semáforo epidemiológico» establecido en todo el país.



«Los indicadores son muy positivos, los vemos con mucho optimismo. Son buenas noticias», remarcó Vizzotti, quien -no obstante- recalcó la necesidad de «seguir con todos los cuidados que son muy relevantes».

Sobre las segundas dosis pendientes, la ministra ratificó que se «completarán todos los esquemas de vacunación» contra el coronavirus y precisó que en la reunión de este martes del Consejo Federal de Salud (Cofesa) se analizará la estrategia a seguir al respecto.

«Quiero volver a aclarar que los esquemas de vacunación no se reinician, no se pierde el efecto de la primera dosis», dijo Vizzotti,y volvió a remarcar que el Gobierno está «trabajando para completar todos los esquemas de vacunación».



Al hablar ante la prensa, la titular de la cartera de Salud destacó que Argentina está «casi llegando a las 42 millones de dosis» de vacunas contra el coronavirus recibidas y precisó que el «90 por ciento ya está distribuido».



Vizzotti informó que en la reunión de este martes del Consejo Federal de Salud «se evaluará la estrategia final» de la vacunación para adolescentes con comorbilidades, para los que se destinarán las 3,5 millones de dosis de Moderna donadas por los Estados Unidos, que «han sido reservadas» para ese propósito.



Por último, Vizzotti aclaró que el Gobierno no tiene «ningún conflicto con la Federación Rusa» por el suministro de vacunas contra el coronavirus y destacó que ese país «prioriza a la Argentina, incluso con el segundo componente» de la Sputnik V.



«No es que (Rusia) tiene y no los distribuye», dijo la funcionaria y aclaró que Argentina «reclama el cumplimiento de contratos con todos los laboratorios», lo que hace que el país se encuentre «entre los 20 que más vacunas ha recibido» en todo el mundo.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp