Sebastián Matrella: “Hoy no hay dólares para importar”

“Siempre hemos dicho que las retenciones no sirven, pero estos son parches que se van tomando. En la Argentina no hay acuerdos y los que nos gobiernan no están a la altura de las circunstancias”, comenzó diciendo este lunes el Presidente de la Sociedad Rural de Olavarría luego del anuncio del Gobierno Nacional respecto a la baja de las retenciones.

Sebastián Matrella habló con “La Primera Mañana” de Cadena 103 y adelantó “CARBAP está analizando que medidas va a tomar”.

“El problema más grande que tenemos es la brecha cambiaria. Nosotros vamos a comprar dólares a 80 pesos y no lo encontramos. Hoy no hay dólares para importar. No se va a conseguir nada importado, se va romper una máquina y va a quedar parada en el campo porque el repuesto importado no se consigue”, dijo Matrella.

“Hoy se está generando un problema grave: no veo un Comité Económico pensando lo que harán con el país”, indicó.

Matrella llamó a un “acuerdo” con distintos sectores del país.

“El gobierno dice que no quiere devaluar, pero el gobierno ya está devaluando”, sostuvo el dirigente ruralista.