Ex concejal habló tras la sesión del HCD: “Como Radical siempre aprendí a ser orgánico”

José Luis Arguiñena difundió una proclama a los medios de comunicación.

El ex Concejal de Cambiemos, el radical José Luis Arguiñena realizó sentó postura sobre la escandalosa sesión del Honorable Concejo Deliberante. Dejó varios conceptos en el marco de un escrito que él mismo se ocupó de que llegara a los medios.

“Quiero poner en conocimiento de la ciudadanía mis pensamientos y mis vivencias con motivo de los hechos acaecidos y de público conocimiento ocurridos en nuestra ciudad”, dice el ex concejal de Cambiemos y de inmediato afirma “la verdad yo no me fui de la política. De la política me fueron y todo por trabajar”.

Cuenta Arguiñena en un extenso escrito: “en su momento no fui apoyado para mi continuidad como concejal o para estar en otra función por: ser directo, por no callar, por no ser obsecuente, por ser honesto, por decir siempre la verdad y por trabajar. Presenté y aprobé 16 ordenanzas de mi autoría, mientras estuve como concejal”. El Arquitecto estuvo en funciones entre los años 2015 y 2019.

“Hoy viendo parte de la sesión del HCD y leyendo los títulos de los portales de noticias de mi ciudad me pasan dos cosas, o tengo dos sensaciones.

1º) Doy gracias a DIOS de no pertenecer a ese bochorno y,

2º) Doy gracias a DIOS de no haber sido apoyado ni por el gobierno actual de mi ciudad, ni por mi partido”, en referencia a su no continuidad en la política a través de una concejalía.

“Mi visión de la política es otra. Mi enseñanza de la política es otra. La política tiene que servir para ayudar al ciudadano, a la gente común, para eso nos votaron, y ni hablar en cuanto a lo social (cosa que varios políticos y personajes, solo se acuerdan cuando están próximas las elecciones o cuando los tienen que usar por un voto)”, señala Arguiñena en su posicionamiento.

De alguna manera habla de los dichos de la concejal Celeste Arouxet y de su par Guillermo Lascano.

“Yo también sufrí destratos estando adentro. A mí también me llamaron varias veces para “callarme” por mis publicaciones en redes sociales o por mis dichos públicos. También fui maltratado en reuniones de varias personas. Además, he discutido porque hablaba con personas que no sabían nada del tema (accesibilidad, Arquitectura, Urbanismo). A mí también me hicieron “prensa interna” diciendo que iba a “partir el bloque” (cosa que jamás pensé). A mí también me hicieron “prensa externa” (haciendo politiquería barata con dichos míos y con mi vida personal). A mí también me pidieron que “partiera el bloque” en varias reuniones y no lo hice porque mi visión de la política y de la vida son otras (creo, firmemente que la historia se debe cambiar desde adentro, el tema es que te dejen o te escuchen…)”, dice Arguiñena.



Reflexiona: “muchos dirá ¡eso es la política! y sabias donde te metías y puede que tengan razón…, pero como anticipé, para mí hacer política es por y para el bien de la gente. No estoy de acuerdo con la politiquería barata y tampoco que la misma invada la vida particular de cada uno y se utilice eso como herramienta para “lastimar” al opositor, más en estos tiempos donde varias acciones se realizan mal o sin asesoramiento.”

“Jamás en mi vida opinaré de lo que no sé. No era un concejal “todotema”. No creo que esto deba existir. Como en “la obra” no creo en aquel que sabe hacer todos los oficios”, dice el Arquitecto.

Arguiñena asegura que todavía espera que el Ejecutivo “realice el decreto reglamentario, o mejor dicho pongan en funcionamiento, la Ordenanza de Acondicionamiento Térmico de Edificios. Se los llevé hecho (lo único que tienen es ponerle el numero al Decreto Reglamentario). Esto hace más de un año. ¿Qué beneficios le proporciona a la gente esta Ordenanza? LE AYUDA A AHORRAR GAS Y ELECTRICIDAD según como se construya, además de cuidar el Medio Ambiente, haciendo las construcciones más eficientes y sustentables. Aclaro que, por esta Ordenanza, el partido de Olavarría y quien suscribe, fuimos reconocidos en su oportunidad (08/05/2019), por la Cámara de Senadores de la Pcia de Buenos Aires por ser la primera ciudad de la Pcia en adherir a la ley 13059 y la segunda ciudad en el País después de Rosario. Claro que no lo hizo nadie del Ejecutivo por eso estará en un cajón.”

“Todavía estoy esperando que se apruebe la Ordenanza completa sobre el nuevo Reglamento General de Construcciones, la cual también deje hecha antes de finalizar mí mandato. El Ejecutivo, debería haber enviado una nota hace un año al HCD, de lo que ellos mandaron a hacer (antes también lo habían enviado a realizar el gobierno de José Eseverri) a los Colegios profesionales con la participación de las oficinas municipales. Está todo listo para seguir su curso en las dos comisiones del HCD que faltan y llegar al recinto para que TODOS los profesionales de la construcción tengamos una ordenanza moderna, y así trabajar de forma más seria y actualizada y no con una Ordenanza vigente del año 1965”, agrega.

“Claro que no lo hizo nadie del Ejecutivo por eso estará en un cajón, además de escuchar que se digan opiniones tales como: “que esto era hecho solamente para los Arquitectos” o que “como funcionario a cargo del área municipal, nunca me llamaron”. Dos verdaderas mentiras porque, como dije fue hecho por los tres colegios profesionales (M.M.O., Ing. y Arq.) y se tienen los registros de cuantas veces se llamaron a este funcionario por varias personas intervinientes, aparte de que se realizaron dos Expedientes, uno fue al HCD y el otro al Ejecutivo”, vuelve a señalar.

Indica además: “eso sí, cuando el proyecto de Ordenanza que hice sirvió, se copio todo y la “hizo el ejecutivo con adornos”. No sin antes, como expresé, sufrir maltrato en una reunión de varias personas”.

“En otra oportunidad, ya había demostrado que podía hacer una Ordenanza de este tipo, que había sido aprobada por unanimidad en otro lugar de la ciudad, y porque como dije, SIMPRE OPINO DE LO QUE SE. Ordenanza de usos de suelo de un barrio de la ciudad que salió aprobada no hace muchos meses”, indica.

Al mismo tiempo manifiesta: “en diciembre me sentí frustrado por cómo se habían sucedido los hechos y no había tenido apoyo ni de mí partido (UCR) ni del Ejecutivo (otro partido).”

“Hoy, con el diario del lunes, y viendo los hechos que han acontecido en estos días, tengo la conciencia mucho más tranquila de lo que la tenía cuando no me permitieron seguir en la política. Del lado del Ejecutivo jamás me llamaron para decirme “no seguís porque no nos gusta tu cara”… o por cualquier otra razón. Creo que esto es de buena gente (el dar la cara). Y desde la UCR, tampoco tuve el apoyo, porque no partí el bloque de concejales y por esto no “pidieron” por mí en el armado de lista o en otra función que sí me consta que se le ha dado a otra gente”, dice.

“Como Radical siempre aprendí a ser orgánico y, por ende, si estás, dentro de un frente electoral, no veo el porqué de irme o “romper un bloque”. Los olavarrienses en el 2015 me votaron para estar dentro de Cambiemos y así permanecí hasta el fin de mi mandato”, dice el ex concejal quien por elevación habla de la concejal radical Celeste Arouxet.

“No nací dentro de la función pública, eso está más que claro, a lo largo de mis 23 años de profesión independiente ininterrumpidos. Jamás podrán decir que no me comprometí con lo hecho, o que voté en contra”, agrega.

Y por último señala: “queda claro que no todos los políticos somos iguales, como así tampoco todas las personas son iguales. Es lamentable lo que vimos en los Medios. No creo que el olavarriense haya votado esto pensando en sus representantes”

