Desde este miércoles y hasta el viernes Luisina Gregorini participará del Congreso Latinoaméricano de Educación Alternativa el evento se lleva adelante en la Universidad Católica de Chile, sede sur.

El Congreso reúne a educadores/as, investigadores/as y profesionales de la educación de todo el continente americano, con objeto de abrir un espacio de diálogo en el que se puedan compartir experiencias y saberes que se hayan desarrollado en la región durante los últimos años en el ámbito de la educación alternativa además de talleres y charlas.

Habrá Conferencias, Presentaciones de educadores y/o investigadores con amplia trayectoria en educación. Comunicaciones científicas, talleres y Presentaciones de experiencias.



En dicho congreso la docente será parte del cronograma y compartirá una experiencia sobre el abordaje de la Historia, que nace jugando con San Martín, en el Jardín N°906 de la localidad de Sierra Chica.

Este jueves por la tarde será el turno de compartir “Tras las huellas de San Martín: propuestas lúdicas, tecnológicas e inter-institucionales para abordar historia”



Enmarcado por el Congreso como experiencia de innovación en el sistema escolar, la docente compartirá sus experiencias, incluyendo sus motivaciones, sus logros y contratiempos, sus inquietudes, sus sueños, las dificultades que han debido afrontar y que visualizan a futuro, las decisiones que han tomado para afrontar esas dificultades, etc.



Se indicó que la Municipalidad de Olavarría cubrirá parte de los aéreos apoyando esta iniciativa de participación y a su vez ha declarado la participación de la docente de Interés Municipal.

“Mis expectativas son poder conocer otras propuestas que también se expondrán, poder compartir la mía, que sea de utilidad o ayude a fortalecer las prácticas de otros docentes, llenarme de experiencias positivas y acceder a los materiales que contribuyan a continuar con buenas prácticas en el Distrito de Olavarría. Aún con la emoción de lograr esto y siendo mi primera experiencia en Congreso, daré lo mejor de mí”, destacó Luisina.

Reseña del proyecto:



Desde 2016, el Jardín N° 906 Tambor de Tacuarí, de la localidad de Sierra Chica, Pdo de Olavarría, Buenos Aires, Argentina; desarrolla e implementa el proyecto educativo “Tras las huellas de San Martín” con el propósito de construir en niños, familias y comunidad, puentes para la memoria y conservación de la historia, que resulten desafiantes y estimulantes para los destinatarios.



Frente a dicha propuesta, se persiguió desde el comienzo, no solo la necesidad de construir conocimientos significativos y a través de medios innovadores, sino también acercar a las familias a los intereses institucionales y convertir a los pequeños en portadores de saberes históricos. Fue en este marco que se desarrollaron las siguientes actividades:

• Articulación con jardín de infantes de la República Chile y la República del Perú, respectivamente.

• Interacción audiovisual con el Granadero Sub Oficial Mayor Martín Rodríguez destinado a custodiar la casa del general San Martin en Bulogne Sur Mer- Francia.

• Comunicaciones audiovisuales con encargada Liliana Suarez del Museo que conserva los restos de la casa natal de San Martin: en Yapeyú, provincia de Corrientes, Argentina.

• Presentación del proyecto en Feria de Ciencias Regional Tapalqué 2018 Y Feria de Ciencias Distrital Olavarría llegando a instancias provinciales.

• Articulación con Instituciones Primarias y Secundaria de la localidad de Sierra Chica, Partido de Olavarría.

• Articulación con expedicionarias del Cruce de los Andes, de Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de Bandera y con Asociación Sanmartiniana Olavarria

• Viaje educativo y cultural a la ciudad autónoma de Buenos Aires (400km de distancia):

a. Visita al Mausoleo del General San Martín ubicado en la Catedral Metropolitana;

b. Presentación de ofrenda floral realizada por alumnos y docentes del jardín N°906 al pie del monumento del Libertador ubicado en Plaza San Martín del barrio de Retiro (C.A.B.A). Acompañaron este solemne acto el Embajador Eduardo Mallea, en representación del cuerpo diplomático argentino, cuatro granaderos formando la “guardia de honor” y la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. Gestiones realizadas*

c. Vista guiada al Palacio San Martín, de la Cancillería Argentina*

d. Recorrido al Instituto Nacional Sanmartiniano.

*Agradecimiento a la Asoc Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN)

*Gestiones realizadas ante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

• experiencia “Conectados por San Martin” actividad innovadora para las instituciones de la zona, participaron 450 alumnos y sus docentes, permitiéndoles conocer, de forma lúdica y digital, la historia argentina y la historia de San Martín. Experiencia totalmente pensada para que estudiantes de cualquier edad, puedan participar de las actividades y desarrollarlas sin dificultad, utilizando las nuevas tecnologías comprendiéndolos como nativos en ellas, y vincular sus intereses al conocimiento histórico de los sucesos acontecidos en la vida de nuestro prócer argentino, San Martín.

• Llegada de dos Granaderos a la comunidad de Sierra Chica participando de un cierre de Proyecto en el Museo de la Piedra “Emma Occhi”

Esta propuesta alternativa de educación reconoce al alumno y lo estimula a desarrollar sus capacidades durante el desarrollo del proyecto. Propicia el desarrollo del conocimiento ligado a las nuevas tecnologías reconociendo a los estudiantes como nativos digitales ofreciéndoles la oportunidad de traducir la realidad y compartir con otros, por medio de las redes, sus experiencias. A su vez visualiza un trabajo de articulación interinstitucional que enriquece las prácticas de desarrollo docente mediante experiencias alternativas e innovadoras reconociendo a la primera infancia como promotora de ello.

Constituye una propuesta de alfabetización digital que sitúa al docente en un lugar de búsqueda de conocimiento, exploración y utilización de dispositivos, aplicaciones, recursos digitales y contenidos disponibles, donde no es necesario que un docente cuente con conocimiento tecnológico, sino que pueda mediar, acompañar y educar tanto para el uso y la búsqueda de información, como para la producción de saberes.

El proyecto, continua en vigencia, en la actualidad desarrollando una experiencia junto a otras entidades.

