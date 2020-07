Mariana Lestelle ratificó la acusación de acoso contra Claudio Zin

El médico le mandó una carta a documento.

Con información de La Nación

En abril, Mariana Lestelle acusó en su cuenta de Twitter haber sufrido acoso por parte de su colega, el doctor Claudio Zin. Los hechos habrían ocurrido en el año 1996 y la médica reveló ahora detalles de la carta documento que recibió a partir de su relato.

“Es la primera que recibo una carta documento por daños y perjuicios. Claramente busca dinero, pero no me va a sacar nada porque en el banco tengo 284 pesos porque las obras sociales no han pagado todavía”, contó Lestelle este jueves en Los ángeles de la mañana.

El dr va a tener mi respuesta legal correspondiente.

Lamento profundamente que un acosador y extorsionador siga al aire en un canal que quiero mucho — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) July 15, 2020

“Hace 25 años estas cosas no se contaban, porque estaban naturalizadas. Nos daba vergüenza contarlas porque salían a decirte que seguramente tenías la pollera corta o algo habrías hecho. En su momento se lo comenté a mi mamá pero no a mi papá ni a mi hermano, porque siempre han sido muy protectores aunque no son violentos”, explicó la médica. “Fue en el ’96 o ’97, en el programa de Chiche Gelblung. Yo asesoraba ad honorem a un diputado radical por la ley del doping para el fútbol. Este diputado fue un día como invitado a lo de Chiche y me pidió que me acompañara. En un momento se acercó Chiche y me dijo: ‘vos tenés que hacer televisión’. Empezaron a llamarme de algunos programas, y una vez me convocaron de América, para el noticiero estaban Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana”.

“Este doctor [Zin] era el médico columnista desde hacía mucho tiempo. Fui a una reunión para arreglar de hacer una columna médica, y era un territorio muy masculino. Lo encontré a la salida del canal, le conté que me habían llamado. Después me hizo llamar por la secretaria para ir a su oficina para hablar de trabajo. Cuando llegué, hizo salir a la secretaria y recuerdo que tenía un escritorio en la parte de atrás y adelante dos sillones, uno de un cuerpo y otro de dos cuerpos. Se sentó al lado mío, en el de dos cuerpos, demasiado cerca y en vez de hablar de trabajo me dijo que para estar en la tele era bueno tener un padrino, alguien que me guiara. Cada vez estaba más cerca, y terminé sentada en el apoyabrazos. Le contesté que ya tenía gente que me cuidaba, saludé y me fui. No me llamaron más del canal, por supuesto”, relató Lestelle.

Creo que lo más claro que subí es la actitud de un grupo de w app de médicos, del cual tengo toda la historia guardada. Criticas negativas a los hombres y acercamiento a las mujeres — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) July 15, 2020

Y agregó que lo contó ahora porque “estaba mirando la tele y este doctor descalificó a los asesores médicos que están trabajando en el equipo de salud de Alberto Fernández”. “Me pareció de una bajeza absoluta que sentado atrás de un escritorio y sin tocar un paciente hace años, descalifique al doctor Pedro Cahn, por ejemplo. Me pareció injusto y mi planteo fue: ‘ojo a quien le estamos creyendo, cuando se hacen los moralmente impolutos'”, explicó.

Lestelle concluyó: “A lo mejor se hubiese arreglado con un llamado telefónico pidiendo disculpas y diciendo simplemente que no sabía que me había hecho sentir de esa manera”.

