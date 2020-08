¿Como convivirán las salidas recreativas, los runners y los ciclistas?

Foto: Lucrecia Meschini

Este sábado se brindaron algunas precisiones de como se desarrollarán las salidas recreativas en conjunto con la actividad de los runners, corredores y ciclistas en Olavarría desde el lunes próximo.

Fue en la conferencia de prensa realizada este sábado en el Salón Rivadavia.

Allí se explicó que que el horario de utilización de parques y plazas para salir a correr y caminar estará por fuera de las actividades recreativas. En este sentido se explicitó que el horario será de 18 a 22 horas.

De todas maneras el Subsecretario de Deportes, Juan Agustín Galli indicó “por fuera de ese horario podrán salir a correr por caminos rurales, sin posibilidad de ingreso a las localidades, esto también ya fue conversado. No se puede salir a correr en grupos”.

Se explicó que en el caso de los ciclistas, no van a poder salir a pedalear por los parques y plazas de nuestra ciudad. El horario será de 6 a 18 horas por caminos rurales. Juan Agustín Galli aclaró que no podrán “utilizar plazas, parques ni senderos por cuestiones de seguridad, no se puede salir en grupos, distancia de 20 mts, no se pueden detener sobre el sendero o sobre donde están pedaleando, tienen q apartarse 2 mts para respetar distancia sugerida, se recomienda que no salgan solos a pedalear por una cuestión de seguridad, por cualquier desperfecto o accidente que surja, se sugiere que salgan como mínimo de a dos, respetando las distancias, y que no lo hagan por senderos, por el ingreso de ambulancias que se complicaría por si tienen que asistir a alguna persona”, concluyó.

En la misma información se indica que las salidas recreativas, a partir del lunes se extienden hasta las 18 horas y no se va a contemplar los 500 metros de distancia del domicilio.

En conferencia de prensa el Intendente Galli manifestó: “los que hacen running deben correr hacia la derecha para no generar cruces. Este tipo de cuestiones están contempladas en los protocolos, que van a estar publicados y a disposición de toda la comunidad”.

“Buscamos que en el parque no haya gente corriendo cuando realizan las salidas recreativas niños o adultos mayores, para que no entren en contacto físico. Le pedimos respetar los horarios, no queremos perseguir a nadie”, dijo el Intendente Galli en conferencia de prensa.

De todas maneras aclaró “como consecuencia de pasar a Fase 5 vamos a salir a realizar controles a través de la Subsecretaría de Deportes en espacios públicos y con personal de la Subsecretaría de Cultura y Educación en espacios culturales, por lo que trabajadores municipales se van a incorporar a este tipo de controles, a los efectos de tener una mayor regulación en los espacios públicos”.