Covid: El conmovedor agradecimiento de la familia de un paciente de Laprida internado en Olavarría

Estuvo 12 días en la UTI del Hospital Olavarría, recibiendo tratamiento por plasma.

Hospital Municipal Hector Cura – PH: Luis Molina

En la noche del lunes la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Laprida informó que fue externado del Hospital de Olavarría después de estar 12 días internado en el UTI del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Se trata de paciente de 57 años de edad. El Dr. Gustavo Bravo desde Laprida dijo “volvió en un muy buen estado de recuperación respiratoria”, encontrándose en el sector de internación del Hospital Municipal de Laprida en la continuidad de su recuperación al ser afectado por Covid19.

El conmovedor agradecimiento de la familia

Me parece una buena oportunidad para agradecer enormemente al personal de salud de mi querida Laprida.

Como es de público conocimiento, mi papá estuvo internado en el hospital de la vecina ciudad de Olavarria donde se lo trató de manera excepcional desde el comienzo hasta el fin. No hubiese sido posible sin la atención y la gran empatía de todo el equipo de salud y funcionarios de la ciudad de Olavarria; así como tampoco sin el gran equipo de salud de Laprida el cual tomó una decisión acertada en el momento oportuno, ocupándose de su salud y bienestar, trabajando en conjunto para facilitar su mejoría prontamente.

Al Dr. Esteban Mendioroz que lo acompañó en el momento más difícil, y lo sigue haciendo ahora, preocupándose todos los días por sus pequeños avances y su estado general de salud. Mi mención especial es para él, por su labor más allá de la distancia, pero el agradecimiento es general para todxs aquellxs que trabajan en la salud, todxs absolutamente todxs trabajan sin cesar día y noche para luchar contra esta pandemia que hoy nos toca enfrentar. (Ojalá lxs podamos valorar como realmente merecen)

Quiero agradecer a todo el equipo de UTI de la ciudad de Olavarria que recibió con los brazos abiertos y dispuestos a ayudar, no solo a mi papá, si no también a otrxs vecinxs de Laprida.

A todo el personal de servicio social y administración que me mandaban mensajes y me atendían el teléfono a cualquier hora con un calor humano increíble.

Al Sr. intendente Ezequiel Galli por abrir sus puertas y brindar su ciudad para tratar a nuestros vecinos que requerían su equipo de salud. No les puedo explicar cómo lo trataron, a él y a nosotros su familia con la imposibilidad de no poder estar allá (que es todo incertidumbre y angustia).

Al Dr. German Caputo que cada mañana y cada noche nos enviaba un mensaje desde UTI contando cómo seguía todo. Siempre receptivo a cualquier duda y pregunta que tuvimos, llevándonos tranquilidad y demostrando su calidad humana.

Los agradecimientos nunca van a ser suficientes, ni para el equipo médico de Laprida, ni para el de Olavarria que lo trataron como un ciudadano más de su localidad sin distinción de ningún tipo.

Espero que esto nos ayude a entender la gravedad del asunto, que no es un chiste, mucho menos una “gripesita” y que todos somos muy diferentes al momento de enfrentar este virus.

Gracias a todo el trabajo en conjunto hoy mi papá está nuevamente en Laprida en el Hospital Pedro Sancholuz a cargo de nuestro valioso equipo de salud para seguir con su recuperación.

Deseo la pronta recuperación de todxs nuestrxs vecinxs y que podamos salir de esto todxs triunfantes.

Y al equipo médico darles la gratitud y energías para poder seguir siempre adelante, con más fuerzas que nunca.

TODO SALDRÁ BIEN 🌈

Abrazo fuerte a toda mi ciudad y a Olavarria.

Esto también pasará.

Flia Dell’ Orso

