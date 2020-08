Germán Caputo: “Se notó una disminución en la consulta de patologías respiratorias”

Foto: Luis Molina

El Intendente Ezequiel Galli anunció este sábado que el lunes Olavarría pasará a la Fase 5 del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Fue en ese marco en el que el doctor Germán Caputo habló del sistema de salud y la situación sanitaria.

Caputo expresó que en las últimas semanas “se notó una disminución en la consulta de patologías respiratorias y entonces se vio reflejado en la disminución de casos, viendo lo que era la demanda hospitalaria y de salud los casos iban a bajar, esto nos permitió pasar a Fase 5, que es una fase comercial y económicamente muy buena pero es muy inestable y variable, como todo lo referente a la pandemia donde la variabilidad depende de lo sanitario. Por eso es fundamental contar con todas las medidas de bioseguridad”

También manifestó que “nos queda en el debe la parte social. Es clave el aislamiento social para contener la pandemia. Comprendemos y entendemos lo difícil que es no ver a los seres queridos, lo sufrimos en carne propia, no poder ir a visitar a un padre, un abuelo, un adulto mayor. Se nos hace difícil poder hablar con los adolescentes para que no se junten. El aislamiento social es clave para seguir en esta Fase 5, para que el sistema se encuentre totalmente estabilizado y poder así contener la pandemia”.

Sobre los casos anunciados este sábado por el Intendente Galli Caputo explicó: dos presentan nexo epidemiológico y uno de ellos es un contacto estrecho que se contagió en una ciudad vecina.