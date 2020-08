Olavarría pasa a Fase 5: ¿Cuáles son las actividades que se habilitan desde el lunes?

Fotos: Luis Molina

Este sábado el Intendente Ezequiel Galli anunció que, con acuerdo de la Provincia de Buenos Aires, se determinó que Olavarría pase a partir del lunes a la Fase 5 del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En líneas generales, quedarán habilitadas las actividades deportivas, individuales y sin contacto físico en ambientes cerrados, como así también las deportivas individuales al aire libre. En materia cultural, las actividades habilitadas serán sin público. En ambos casos, se habilitarán con estrictos protocolos biosanitarios.

El Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani junto al Subsecretario de Deportes fueron quienes brindaron precisiones de los protocolos de las nuevas actividades.

El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani indicó que “con el pase a Fase 5 se resolvió habilitar las actividades deportivas y culturales que permite dicha Fase”.

“Respecto a las actividades deportivas, la idea es dividirlas en dos partes: por un lado se habilitarán las actividades individuales al aire libre, tales como running, ciclismo, pesca deportiva, en espacios privados y públicos, tenis, golf, hipismo, canotaje, patín carrera, kite surfing, atletismo, skate, aeromodelismo, parapente y, pruebas automovilísticas en el autódromo. Nos reuniremos con los representantes de cada una de estas actividades”, enumeró.

Asimismo señaló que “se habilitarán las actividades deportivas en espacios cerrados, individuales y sin contacto físico. Por ejemplo: gimnasios (musculación, crossfit, funcional, pilates, yoga, artes marciales sin contacto físico, boxeo sin contacto físico), padel, natación en piletas climatizadas y natatorios, bochas, tejo, pelota paleta, tiro, cinco quillas, bowling, arquería, bádmington y tenis de mesa. En cuanto a los adultos mayores de 60 años, tendrán permiso para ejercer actividades de todo tipo en ambientes cerrados, en horarios especiales, independientes de los horarios para los deportistas menores de 60 años”.

Robbiani aclaró una consideración especial en relación a los clubes: “si bien, por Decreto Nacional 641/20, deberían estar cerrados, dado que muchas de las actividades habilitadas se practican en predios del interior de los mismos, se decidió habilitar a los clubes sólo para la realización de estas actividades en particular. Habrá restricciones en el ingreso, controles de temperatura, registro particularizado de quienes van a realizar la actividad, por turnos previamente estipulados. Los menores de 12 años serán acompañados por un adulto hasta la puerta del club, una vez allí ingresará sólo el menor”.

“Entendemos que cada actividad tiene sus particularidades, y como complemento mañana haremos una capacitación para que se vuelque en cada sector. A partir del día lunes podrán comenzar las actividades”, aseguró.

Juan Agustín Galli, subsecretario de Deportes y Recreación, destacó: “después de mucha confusión, de idas y vueltas, finalmente llegamos a fase 5, gracias al esfuerzo desde nuestro lugar así como también de los que no pudieron durante todo este tiempo ejercer su trabajo y los que no pudieron hacer esas actividades que tanto les gustan. Ahora llegó el momento de poder hacerlo”.

“Dividiremos las actividades que se habilitarán a partir del lunes entre las que se llevarán a cabo en espacios privados y las que se realizarán en espacios públicos. Respecto al sector privado, contamos con la sociedad, la colaboración, de dirigentes, propietarios, trabajadores de gimnasios y clubes, para el correcto desarrollo de los protocolos. Ninguno va a querer que las cosas salgan mal porque ninguno quiere retroceder de fase”, sostuvo.

En cuanto a los protocolos, manifestó que “en líneas generales para todas las actividades es el mismo en su inicio: información sobre el estado de situación a la Dirección de Epidemiología, recomendaciones de cuidado personal, preparación del ambiente de trabajo, recepción a los deportistas o participantes de las distintas disciplinas, alfombra sanitizante y toma de temperatura al ingreso, con prohibición de entrar a quien presente temperatura mayor de 37,5º, organización con turnos previos telefónicos para organizar la participación de estas actividades, listado a modo de declaración jurada de ingreso y egreso de personas, ante la aparición de eventuales casos, a fines de realizar la trazabilidad y el nexo epidemiológico. Necesitamos de la colaboración de todas estas personas para poder llevar a cabo los protocolos”.

“Las consideraciones específicas están consensuadas con los involucrados, adaptadas a la legislación provincial. En Olavarría se conformaron – así como la unión de clubes – uniones de gimnasios, de piletas de natación, quienes se han unido para acompañarse e informarse. Con ellos adaptamos todas estas consideraciones en los protocolos presentados”, dijo.

El Subsecretario de Deportes y Recreación consideró que “lo que más nos preocupa es el espacio público, espacio que vamos a usar entre todos. Necesitamos la responsabilidad de todos: continuar con las medidas de cuidado personal como lavado de manos y uso de tapabocas, cumplir las medidas de distanciamiento, para no ponernos en riesgo nosotros ni a los demás. Si algo sale mal tenemos la posibilidad de retroceder de fase y volver a la falta de trabajo y todos los inconvenientes que esto implica”.

“Nos hemos reunido con la Unión de Ciclistas, la Federación de Ciclistas del Centro, con los grupos de Cicloturismo de nuestra ciudad, con los grupos de Running, para poner pautas de convivencia en los espacios verdes de nuestra ciudad”, contó.

“Como punto central, el horario de utilización de parques y plazas para salir a correr y caminar estará por fuera de las actividades recreativas, para respetar la distancia. Hemos establecido el horario de 6pm a 10am. Por fuera de ese horario podrán salir a correr por caminos rurales, sin posibilidad de ingreso a las localidades, esto también ya fue conversado. No se puede salir a correr en grupos. En el caso de los ciclistas, no van a poder salir a pedalear por los parques y plazas de nuestra ciudad, el horario para pedalear será de 6am a 6pm por caminos rurales, no utilizar plazas, parques ni senderos por cuestiones de seguridad, no se puede salir en grupos, distancia de 20 mts, no se pueden detener sobre el sendero o sobre donde están pedaleando, tienen q apartarse 2 mts para respetar distancia sugerida, se recomienda que no salgan solos a pedalear por una cuestión de seguridad, por cualquier desperfecto o accidente que surja, se sugiere que salgan como mínimo de a dos, respetando las distancias, y que no lo hagan por senderos, por el ingreso de ambulancias que se complicaría por si tienen que asistir a alguna persona”, concluyó.

El secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani volvió a tomar la palabra y se refirió a las actividades culturales, que serán habilitadas sin presencia de público: “se encuentran contempladas: producción y/o grabación de contenidos para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales y/o plataformas web (streaming), ensayos de obras musicales y teatrales, asistencia a estudios, espacios culturales, ateliers de los artistas. Cabe aclarar que no se podrán realizar espectáculos en vivo, ni concurrir a talleres ni a clases”.

“Vamos a habilitar determinados espacios con restricciones, los centros culturales independientes, ateliers, salas de ensayo y de grabación. También vamos a incorporar dos espacios para ensayo: el Teatro Municipal y la Casa del Bicentenario. Luego vamos a transmitir los correos electrónicos y teléfonos disponibles para que los artistas se comuniquen y reserven horarios y tiempos de ensayo, que serán coordinados con personal de la Subsecretaría de Cultura y Educación”, agregó.

Por último aclaró que “como consecuencia de pasar a Fase 5 vamos a salir a realizar controles a través de la Subsecretaría de Deportes en espacios públicos y con personal de la Subsecretaría de Cultura y Educación en espacios culturales, por lo que trabajadores municipales se van a incorporar a este tipo de controles, a los efectos de tener una mayor regulación en los espacios públicos”.